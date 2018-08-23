Газ придет в поселки и дома

Проблемы газификации, благоустройства, ремонта дорог и инженерных сетей обсуждались в ходе личного приема граждан, который провел Вениамин Кондратьев.

Жительница станицы Гостагаевской Светлана Николаенко попросила ускорить процесс газификации домов на восьми улицах. Как пояснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека, на объектах в Гостагаевской уже выполнено 20 процентов работ и до конца текущего года газ будет подведен.

— Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы газ был в самых отдаленных селах и на хуторах. Эта работа должна быть системной, а жители должны знать, когда в их дома придет тепло,— сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день уровень газификации населенных пунктов края составляет свыше 80 процентов. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в текущем году предусмотрено свыше 77 млн рублей — это позволит газифицировать свыше двух тысяч домовладений.

Следующая заявительница из станицы Ленинградской Надежда Хныкина рассказала, что долгие годы не ремонтируется улица Мира.

— По этой улице живет много пенсионеров, инвалидов. Людям часто нужна медицинская помощь, но «скорая» не может проехать по бездорожью,— пожаловалась Надежда Хныкина.

Глава района Владимир Гукалов доложил, что ремонт дороги уже начат. Работы планируется завершить в сентябре текущего года.

Учительница начальных классов Нина Кравченко из Брюховецкого района сообщила, что жители хутора Гарбузовая Балка испытывают неудобства от постоянных перебоев с поставкой воды. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на 60—80 процентов сети изношены в большинстве районов края. Именно поэтому было принято решение о ежегодной замене пяти процентов коммунальных сетей в муниципалитетах.

— Для этого поселение должно представить проектно-сметную документацию. Администрацией Брюховецкого района она уже подготовлена, проходит экспертизу. Это даст возможность начать ремонтные работы весной 2019 года,— сказал губернатор.

Также в ходе общения обсуждался вопрос берегоукрепления и очистки русел рек. По словам жителя Северского района Геннадия Шкилева, эти работы необходимо провести на реке Иль.

— Проблема расчистки русел рек для Кубани имеет важное значение. Если работы не проводить своевременно, заторы могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Это же относится и к берегоукреплению,— заметил глава региона.

Министр природных ресурсов края Сергей Еремин сообщил, что средства на расчистку реки Иль выделены, осенью текущего года на конкурсной основе будет определен подрядчик, а в ноябре 2019 года работы завершатся.

Вениамин Кондратьев поручил главе района Адаму Джариму взять решение проблемы на особый контроль, так как это напрямую связано с безопасностью жителей края.