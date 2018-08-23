Деньгам указали дорогу

На 58-м внеочередном заседании городской Думы Краснодара, которое провела ее председатель Вера Галушко, депутаты согласовали очень важный для города вопрос: выделение финансовых средств на проектирование дорожной инфраструктуры. Деньги, которые дополнительно выделила администрация Краснодарского края, направляются на проектно-изыскательские работы по созданию новых автомагистралей и развязок.

В этом году объем финансовых средств составляет 150 миллионов рублей, из них 127,5 миллиона рублей — это краевые субсидии, а остальное — софинансирование из бюджета Краснодара. Деньги будут направлены на проектирование развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского, а также на создание проекта по реконструкции и строительству нескольких участков улиц, примыкающих к этому транспортному узлу. Новые объекты представляют собой транспортный коридор до федеральной автодороги М4 «Дон», который позволит заметно улучшить транспортную инфраструктуру всей восточной части Краснодара. Кроме этого специалисты приступят к проектированию строительства автодороги по улице Садовой — от Мира до Московской.

Второй вопрос, который рассмотрели депутаты на внеочередном заседании городской Думы, касался внесения изменения в генеральный план города, связанного со строительством школы и детского дошкольного образовательного учреждения в поселке Индустриальный Прикубанского округа.

— Застройщик подготовил проект планировки, включил в него строительство этих объектов, и теперь необходимо дать ему возможность выйти с проектом и утвердить план с учетом возведения школы и детского сада,— уточнила председатель городской Думы Вера Галушко.

Как и по первому вопросу, депутаты единогласно проголосовали за внесение изменения в генеральный план с учетом его корректировки.

Михаил МУСАЕВ

Комментарии

Вадим Дьяченко, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике:

— Выделенные администрацией края средства позволят немедленно приступить к проектированию новых дорожных развязок и автомагистралей в Краснодаре, и эта большая программа начнет реализовываться с первого января 2019 года. После проведенных проектно-изыскательских работ предстоит строительство объектов в последующие несколько лет. В 2019 году на проектирование в городском бюджете предусмотрено 119 миллионов рублей, из которых более 100 миллионов — это средства краевого бюджета.

Алексей Тыщенко, заместитель председателя комитета по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности:

— Решение, единогласно утвержденное депутатами городской Думы, позволяет застройщику беспрепятственно провести проект планировки, в который будут включены социальные объекты: школа и детское дошкольное образовательное учреждение в поселке Индустриальный Прикубанского округа. Согласно гарантийным обязательствам, собственник десяти земельных участков после окончания проектирования данных объектов передаст их вместе со школой и детским садом в муниципальную собственность безвозмездно.