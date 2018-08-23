В МФЦ Краснодара доступны услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства

Предоставление услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» организовано во всех центрах «Мои документы» Краснодарского края, в том числе — в шести отделах Краснодарского филиала «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края».

— Для предпринимателей и юридических лиц организованы окна приоритетного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства. При обращении в центр «Мои документы» необходимо сообщить администратору зала о своем праве на приоритетное обслуживание,— рассказали в городском Департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей.

В указанных окнах можно получить 152 услуги из перечня, в том числе двадцать услуг федерального уровня (федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов), десять дополнительных услуг (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», Уполномоченного по защите прав предпринимателей Краснодарском крае и его аппарата, Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный институт менеджмента ЛИНК»), 78 государственных услуг органов исполнительной власти Краснодарского края и 44 муниципальные услуги.

В частности, представителям малого и среднего бизнеса доступны услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». В центрах «Мои документы» Краснодарского края можно получить следующие услуги Корпорации МСП.

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства. Услуга по регистрации на портале «Бизнес-навигатора МСП». Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке http://www.e-mfc.ru/tehn/.

В Краснодаре действует шесть отделов МФЦ:

1) «Центральный», по ул. им. Леваневского, д. 174;

2) «Прикубанский», по ул. им. Тургенева, д. 189/6;

3) «Прикубанский-2», по ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;

4) «Западный», по проспекту Чекистов, д. 37;

5) «Карасунский», в Пашковском микрорайоне, по ул. Крылатой, 2;

6) «Зиповский», по ул. Зиповской, 5, павильон №1, литера Ю.

По интересующим вопросам также можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-2500-549 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .