Как получить протез или коляску?

У постоянной рубрики нашей газеты «Равные возможности», рассказывающей о людях с повышенными потребностями, появляется подрубрика «Ликбез»: со специалистами разных ведомств «Кубань сегодня» будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с правами и льготами инвалидов. В первом выпуске вместе с Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС) наша газета расскажет об обеспечении льготников с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями.

Мне нужны ТСР. Как и где их получить?

В соответствии со ст. 7 и 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» обеспечение инвалидов ТСР осуществляется на основании индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА), разрабатываемых учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства инвалида. Инициировать процесс оформления ИПРА инвалид может путем обращения к своему лечащему врачу в поликлинике по месту жительства.

Для получения рекомендованного ИПРА ТСР необходимо обратиться в отделение ФСС по месту жительства. Также инвалид может приобрести за собственный счет рекомендованное в ИПРА ТСР с последующим получением в ФСС компенсации — ее размер определяется на основании последнего по времени размещения заказа на аналогичное ТСР.

Какое количество ТСР можно получить?

Нуждаемость в обеспечении конкретным видом ТСР устанавливается специалистами федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы и фиксируется в ИПРА, разрабатываемой для каждого инвалида. Региональным отделением ФСС могут быть выданы только те ТСР, нуждаемость в которых установлена ИПРА инвалида.

Какие документы потребуются, чтобы встать на учет для получения ТСР?

Для постановки на учет необходимо личное заявление инвалида либо его законного представителя (для детей — родитель или опекун) или уполномоченного представителя (лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность). К заявлению прилагается оригинал индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Паспорт, справка о наличии инвалидности и СНИЛС предоставляются заявителем лично.

Как подать документы на получение TCP?

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены заявителем: на личном приеме, по почте, в форме электронного документа через информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) или через многофункциональные центры (МФЦ).

Как внести изменения в ИПРА инвалида для уточнения технических характеристик ранее рекомендованного ТСР?

Изменения в ИПРА вносятся по заявлению инвалида либо по заявлению его законного или уполномоченного представителя. Взамен ранее выданной составляется новая ИПРА без дополнительного освидетельствования инвалида.

Можно ли вернуть TCP обратно?

TCP, предоставленное инвалиду, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

Может ли инвалид отказаться от обеспечения ТСР и протезно-ортопедическими изделиями?

ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер — он вправе отказаться от того или иного вида, формы или объема реабилитационных мероприятий и даже выполнения программы в целом и решить вопрос об обеспечении себя конкретными ТСР. Отказ инвалида от программы реабилитации в целом или частично освобождает региональное отделение ФСС от ответственности за ее исполнение.

На какой период даются TCP?

Сроки пользования ТСР утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 №215н и исчисляются с даты предоставления его инвалиду либо с даты самостоятельного приобретения ТСР.

Почему абсорбирующее белье и подгузники не выдают за прошедший период?

Для всех ТСР установлены сроки пользования, то есть средства выдаются на установленный срок до их замены. Абсорбирующее белье, подгузники и спецсредства предназначены для ежедневного и разового применения и не могут использоваться повторно. Выданное изделие сегодня инвалид не может использовать вчера. Обеспечение инвалидов ТСР за прошлый период не предусмотрено действующим законодательством ввиду невозможности их одновременного использования за текущий и прошлый периоды. В данном случае за прошлый период возможна только компенсация в случае самостоятельно произведенных расходов инвалидом или его законным представителем.

Каков порядок компенсации расходов на оплату проезда к месту получения или изготовления технического средства (изделия)?

Выплата компенсации инвалиду (сопровождающему лицу) осуществляется уполномоченным органом в месячный срок с даты принятия региональным отделением ФСС РФ соответствующего решения. Решение о выплате компенсации принимается в течение месячного срока со дня подачи документов. Выплата осуществляется путем почтового перевода или перечисления средств на лицевой банковский счет получателя компенсации (по желанию инвалида).

В каком объеме предоставляются услуги по сурдопереводу инвалиду при посещении магазинов, рынков, кафе, ресторанов, разных организаций?

Услуги по сурдопереводу предоставляются инвалиду за счет средств федерального бюджета в количестве до 40 часов в двенадцатимесячном периоде, исчисляемом с даты подачи заявления. Перечень организаций или мест оказания данной услуги Правилами предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.09.2007 №608, не регламентирован.

Мне, согласно рекомендации ИПРА, зимой было выдано прогулочное кресло-коляска, которым я не пользовалась, и оно находилось в коробке. Весной мной было обнаружено, что кресло-коляска оказалось мне велико. Его можно поменять?

В случае, если ТСР не подошло, не следует его получать. При доставке ТСР оно должно быть в рабочем (собранном) состоянии. Сбор может быть осуществлен в месте доставки.

Согласно ИПР ребенку рекомендовано прогулочное кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов. В силу диагноза ребенок не может сам передвигаться в коляске при помощи рук, но нам нужны дополнительные ремни, капюшон и откидная спинка, а такое есть только у простых кресел-колясок. Что мне делать?

ФСС предоставляет ТСР, предусмотренные ИПРА инвалида. В случае, если ИПРА не содержат особых указаний об обеспечении ТСР с дополнительными функциями, можно обратиться в бюро МСЭ по месту жительства для решения вопроса внесения изменений в ИПРА. При положительном решении следует подать заявление в региональное отделение ФСС и предоставить новую ИПРА. При наличии рекомендаций о дополнительных функциях ТСР региональное отделение ФСС имеет право на обеспечение таким ТСР. Предусмотрен альтернативный способ обеспечения ТСР — приобретение за собственный счет с последующим получением компенсации в установленном размере.

Как быть, если в соответствии с ИПРА выписан мощный слуховой аппарат, в то время как, согласно справке сурдолога, мне необходим сверхмощный?

ФСС РФ осуществляет обеспечение инвалидов ТСР в соответствии с рекомендациями ИПРА инвалида. С целью получения слухового аппарата иной мощности необходимо обращаться в бюро МСЭ по месту жительства для внесения изменений в ИПРА. После чего необходимо подать заявление в региональное отделение ФСС и предоставить новую ИПРА.

В новой ИПРА выписали кресло-коляску, но мне необходимо еще и кресло-стул, рекомендованное старой бессрочной ИПРА. Могу ли я получить кресло-стул?

ФСС РФ осуществляет обеспечение инвалидов ТСР в соответствии с рекомендациями ИПРА инвалида. Ранее действовавшая ИПРА считается недействительной после разработки новой ИПРА. Для решения вопроса о внесении изменений в ИПРА необходимо обращаться в учреждение МСЭ по месту жительства. После чего необходимо подать заявление в региональное отделение фонда и предоставить новую ИПРА.

Справка «Кубани сегодня»

Техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов являются:

специальные средства для самообслуживания, ухода, ориентирования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией, обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий трудовой деятельностью;

протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты);

специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО