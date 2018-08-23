Как получить протез или коляску?

У постоянной рубрики нашей газеты «Равные возможности», рассказывающей о людях с повышенными потребностями, появляется подрубрика «Ликбез»: со специалистами разных ведомств «Кубань сегодня» будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с правами и льготами инвалидов. В первом выпуске вместе с Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС) наша газета расскажет об обеспечении льготников с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями.
- Мне нужны ТСР. Как и где их получить?
В соответствии со ст. 7 и 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» обеспечение инвалидов ТСР осуществляется на основании индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА), разрабатываемых учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства инвалида. Инициировать процесс оформления ИПРА инвалид может путем обращения к своему лечащему врачу в поликлинике по месту жительства.
Для получения рекомендованного ИПРА ТСР необходимо обратиться в отделение ФСС по месту жительства. Также инвалид может приобрести за собственный счет рекомендованное в ИПРА ТСР с последующим получением в ФСС компенсации — ее размер определяется на основании последнего по времени размещения заказа на аналогичное ТСР.
- Какое количество ТСР можно получить?
Нуждаемость в обеспечении конкретным видом ТСР устанавливается специалистами федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы и фиксируется в ИПРА, разрабатываемой для каждого инвалида. Региональным отделением ФСС могут быть выданы только те ТСР, нуждаемость в которых установлена ИПРА инвалида.
- Какие документы потребуются, чтобы встать на учет для получения ТСР?
Для постановки на учет необходимо личное заявление инвалида либо его законного представителя (для детей — родитель или опекун) или уполномоченного представителя (лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность). К заявлению прилагается оригинал индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Паспорт, справка о наличии инвалидности и СНИЛС предоставляются заявителем лично.
- Как подать документы на получение TCP?
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены заявителем: на личном приеме, по почте, в форме электронного документа через информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) или через многофункциональные центры (МФЦ).
- Как внести изменения в ИПРА инвалида для уточнения технических характеристик ранее рекомендованного ТСР?
Изменения в ИПРА вносятся по заявлению инвалида либо по заявлению его законного или уполномоченного представителя. Взамен ранее выданной составляется новая ИПРА без дополнительного освидетельствования инвалида.
- Можно ли вернуть TCP обратно?
TCP, предоставленное инвалиду, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.
- Может ли инвалид отказаться от обеспечения ТСР и протезно-ортопедическими изделиями?
ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер — он вправе отказаться от того или иного вида, формы или объема реабилитационных мероприятий и даже выполнения программы в целом и решить вопрос об обеспечении себя конкретными ТСР. Отказ инвалида от программы реабилитации в целом или частично освобождает региональное отделение ФСС от ответственности за ее исполнение.
- На какой период даются TCP?
Сроки пользования ТСР утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 №215н и исчисляются с даты предоставления его инвалиду либо с даты самостоятельного приобретения ТСР.
- Почему абсорбирующее белье и подгузники не выдают за прошедший период?
Для всех ТСР установлены сроки пользования, то есть средства выдаются на установленный срок до их замены. Абсорбирующее белье, подгузники и спецсредства предназначены для ежедневного и разового применения и не могут использоваться повторно. Выданное изделие сегодня инвалид не может использовать вчера. Обеспечение инвалидов ТСР за прошлый период не предусмотрено действующим законодательством ввиду невозможности их одновременного использования за текущий и прошлый периоды. В данном случае за прошлый период возможна только компенсация в случае самостоятельно произведенных расходов инвалидом или его законным представителем.
- Каков порядок компенсации расходов на оплату проезда к месту получения или изготовления технического средства (изделия)?
Выплата компенсации инвалиду (сопровождающему лицу) осуществляется уполномоченным органом в месячный срок с даты принятия региональным отделением ФСС РФ соответствующего решения. Решение о выплате компенсации принимается в течение месячного срока со дня подачи документов. Выплата осуществляется путем почтового перевода или перечисления средств на лицевой банковский счет получателя компенсации (по желанию инвалида).
- В каком объеме предоставляются услуги по сурдопереводу инвалиду при посещении магазинов, рынков, кафе, ресторанов, разных организаций?
Услуги по сурдопереводу предоставляются инвалиду за счет средств федерального бюджета в количестве до 40 часов в двенадцатимесячном периоде, исчисляемом с даты подачи заявления. Перечень организаций или мест оказания данной услуги Правилами предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.09.2007 №608, не регламентирован.
- Мне, согласно рекомендации ИПРА, зимой было выдано прогулочное кресло-коляска, которым я не пользовалась, и оно находилось в коробке. Весной мной было обнаружено, что кресло-коляска оказалось мне велико. Его можно поменять?
В случае, если ТСР не подошло, не следует его получать. При доставке ТСР оно должно быть в рабочем (собранном) состоянии. Сбор может быть осуществлен в месте доставки.
- Согласно ИПР ребенку рекомендовано прогулочное кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов. В силу диагноза ребенок не может сам передвигаться в коляске при помощи рук, но нам нужны дополнительные ремни, капюшон и откидная спинка, а такое есть только у простых кресел-колясок. Что мне делать?
ФСС предоставляет ТСР, предусмотренные ИПРА инвалида. В случае, если ИПРА не содержат особых указаний об обеспечении ТСР с дополнительными функциями, можно обратиться в бюро МСЭ по месту жительства для решения вопроса внесения изменений в ИПРА. При положительном решении следует подать заявление в региональное отделение ФСС и предоставить новую ИПРА. При наличии рекомендаций о дополнительных функциях ТСР региональное отделение ФСС имеет право на обеспечение таким ТСР. Предусмотрен альтернативный способ обеспечения ТСР — приобретение за собственный счет с последующим получением компенсации в установленном размере.
- Как быть, если в соответствии с ИПРА выписан мощный слуховой аппарат, в то время как, согласно справке сурдолога, мне необходим сверхмощный?
ФСС РФ осуществляет обеспечение инвалидов ТСР в соответствии с рекомендациями ИПРА инвалида. С целью получения слухового аппарата иной мощности необходимо обращаться в бюро МСЭ по месту жительства для внесения изменений в ИПРА. После чего необходимо подать заявление в региональное отделение ФСС и предоставить новую ИПРА.
- В новой ИПРА выписали кресло-коляску, но мне необходимо еще и кресло-стул, рекомендованное старой бессрочной ИПРА. Могу ли я получить кресло-стул?
ФСС РФ осуществляет обеспечение инвалидов ТСР в соответствии с рекомендациями ИПРА инвалида. Ранее действовавшая ИПРА считается недействительной после разработки новой ИПРА. Для решения вопроса о внесении изменений в ИПРА необходимо обращаться в учреждение МСЭ по месту жительства. После чего необходимо подать заявление в региональное отделение фонда и предоставить новую ИПРА.
Справка «Кубани сегодня»
Техническими средствами реабилитации (ТСР) инвалидов являются:
- специальные средства для самообслуживания, ухода, ориентирования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией, обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий трудовой деятельностью;
- протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты);
- специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь.
Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО