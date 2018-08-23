Только действия и никаких пустых обещаний!

Прошел почти год с момента создания Союза казачьей молодежи Кубани. За это время движение не только привлекло тысячи участников, но и зарекомендовало себя в качестве уникальной площадки для реализации инициатив молодых казаков и казачек. На передовой — наша молодежь, готовая ответить на любые вызовы современности и поддержать новые интересные проекты. Возглавляет этот единый мощный кулак председатель союза Александр Агибалов.

— В сентябре Союз казачьей молодежи Кубани отпразднует свою первую значимую дату. Каких результатов за это время удалось достичь?

— Сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы успешно прошли этап становления. В рядах союза уже более 90 тысяч участников — это учащиеся классов казачьей направленности, школ с региональным статусом «казачье образовательное учреждение» и воспитанники семи казачьих кадетских корпусов. Это воодушевленные ребята, которым небезразличны традиции, обычаи, а также история страны и края, будущие атаманы первичных и районных казачьих обществ. Можно с уверенностью сказать, что с каждым днем число наших сторонников увеличивается. За этот год к нам еще присоединились воспитанники военно-патриотических клубов и творческих коллективов. А совсем недавно в молодежное движение вступила почти тысяча студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Это говорит о том, что мы растем, развиваемся, а главное — наши мероприятия интересны и значимы не только для школьников, но и для людей любого возраста. Если признаться, вступить в союз хотят даже воспитанники детских садов. Малышей мы приглашаем на наши общие мероприятия и говорим, что будем ждать, когда им исполнится восемь лет.

— Повышенный интерес к казачеству заметен и в муниципалитетах: родители просят об открытии новых классов и школ. Планируется ли прибавление казачьих образовательных учреждений?

— Сейчас ребята могут учиться в 35 казачьих школах, не считая классов казачьей направленности, которых на Кубани уже более четырех тысяч. В ближайшее время при взаимодействии краевого Министерства образования, науки и молодежной политики, а также Департамента по делам казачества и военным вопросам планируется открытие еще девяти казачьих школ. Уверен, совсем скоро наших участников станет еще больше. Если ребенок интересуется казачеством, но специального образовательного учреждения рядом нет, то можно обратиться в военно-патриотические клубы при местных казачьих обществах, где помимо военно-спортивной подготовки уделяется огромное внимание и изучению истории, культуры, обычаев и традиций казачьего народа.

— Чем можно объяснить такое желание учиться именно в казачьих школах?

— Действительно, родители с радостью отдают своих детей в казачьи образовательные учреждения. В некоторых населенных пунктах ежегодно увеличивается количество мест — и всё равно на всех желающих их не хватает. Например, в школе №10 города Сочи родители сначала со скепсисом отнеслись к казачьему компоненту, но потом увидели у своих детей изменения в лучшую сторону. Сейчас там учатся ребята даже из самых отдаленных районов города. Помимо общеобразовательной программы в казачьих школах введены специальные курсы внеурочной деятельности — основы православной культуры, история и современность кубанского казачества, а также военно-спортивное направление. Для учащихся казаки-наставники проводят тематические мероприятия и мастер-классы, например по фланкировке или верховой езде. Особое внимание уделяется подбору преподавательских кадров. В следующем году в Ленинградском социально-педагогическом колледже состоится выпуск первых преподавателей из групп казачьей направленности. На данный момент там обучаются сто девушек, которые в будущем мечтают учить именно казачат. Еще в школах действует определенная система самоуправления: атаманы классов и школ обсуждают различные вопросы, в том числе и проблемные, касающиеся поведения и успеваемости своих одноклассников, общаются с педагогическим составом. Они же имеют право делать замечания остальным учащимся, а также требовать от них соблюдения дисциплины, общественного порядка и формы одежды. Это помогает сплотить казачат, наладить взаимодействие между старшими и младшими, а также приучить ребят с полной ответственностью относиться к своим поступкам. Всё это делает казачат дисциплинированными, образованными и верными своему сердцу и долгу.

— Ребята из союза уже успели принять участие в самых разных мероприятиях — патриотических, социальных, духовных. Но чем лично вам запомнился прошедший год?

— У нас было очень много значимых событий. Например, смена «Кубанское казачество» молодежного форума «Регион 93», которая собрала четыреста казачат со всего края. Забыть горящие глаза детей невозможно! Ребята с интересом ходили на все мастер-классы, пользовались любой возможностью получить новые знания, задавали интересные, а главное — обдуманные и волновавшие их вопросы, а в конце защищали социальные проекты, многие из которых, уверен, будут реализованы в районах. На высоком уровне прошел и Всекубанский слет классов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов. Также казачата отлично показали себя на параде ко Дню реабилитации кубанского казачества. В этот раз по Театральной площади краевой столицы наравне со взрослыми строевым шагом прошли не просто учащиеся казачьих классов, школ и кадетских корпусов, а около 1500 лучших участников Союза казачьей молодежи Кубани. Ребята были единым целым, их переполняла гордость за войско! Особой моей радостью является волонтерская акция «Во имя Кубани». Казачата уже успели сделать более 3000 добрых дел: помогали ветеранам Великой Отечественной войны, наводили порядок возле захоронений и мемориалов, проводили субботники. Слова благодарных жителей невозможно забыть!

— Штаб Союза казачьей молодежи Кубани находится в Краснодаре. Но по краю также работают муниципальные отделения. К кому конкретно могут обратиться ребята, желающие вступить в союз?

— В каждом районе есть свой штаб молодежного движения. В него входит атаман местного районного казачьего общества, представители управления образования, отдела по работе с молодежью, а также атаманы школ и кадетских корпусов. Во главе штаба — руководитель муниципального отделения. Такая система взаимодействия казачества, образования и молодежи помогает эффективно наладить работу с молодежью в районе, быстро решать возникшие проблемы и организовывать мероприятия на высоком уровне. Лучше всего работа на данный момент налажена в Северском, Ленинградском районах и городе-курорте Анапе. На самом деле детям не составляет труда пообщаться с руководителем своего муниципального отделения. Все лидеры открыты к диалогу, часто приходят в образовательные учреждения, проводят различные мероприятия и с готовностью отвечают на все вопросы. На Совете атаманов, который прошел 25 июля, губернатор края Вениамин Кондратьев отметил необходимость выделения специальных помещений для районных штабов молодых казаков и казачек. Так что совсем скоро у ребят появится еще одна площадка для реализации своих мероприятий. Помимо общения с лидерами казачата могут напрямую связаться с главным штабом и, в частности, со мной лично. На нашем официальном сайте — СКМК.РФ находится вся необходимая для этого контактная информация, а также форма обратной связи.

— Что в перспективе ожидает молодых единомышленников? В каких мероприятиях в ближайшее время смогут принять участие казачата?

— Планов у нас много! Например, в октябре пройдет краевая просветительская акция «Казачий диктант», приуроченная ко Дню кубанского казачества. Одновременно в базовых школах 44 муниципалитетов ребята ответят на вопросы о традициях, обычаях, истории и культуре наших предков. Это интересно не только детям, но и нам как организаторам: мы сможем увидеть уровень знаний ребят, понять, где есть пробелы, и принять меры для их устранения. Также совсем скоро стартуют Казачьи юношеские игры. Лучших в спортивных дисциплинах сначала определят в районах, а потом семь команд казачьих отделов будут бороться за I место в финале. Также у нас близится съезд, на котором мы подведем итоги нашей работы и выберем лучшее муниципальное отделение. Таким образом мы хотим показать пример, на который необходимо будет равняться всем остальным. Впереди у ребят еще множество интересных мероприятий, в которых они смогут себя проявить. Немало предстоит еще сделать и в самом штабе Координационного совета. Например, мы активно работаем над подбором лучших кадров на должности руководителей муниципальных отделений, прощаемся с теми, кто не горит нашей идеей, и с радостью принимаем новых людей. Мы — за действия и против пустых обещаний!

Союз казачьей молодежи Кубани — это по-настоящему одна большая семья, в которой мы отстаиваем интересы, важные для каждого, где руководители находятся на одной ступени с детьми и всегда открыты новым идеям и свершениям, где с каждым днем ребята совершенствуются и хотят быть на голову выше, чем вчера. А главное — это почва для формирования и развития активной гражданской позиции нашей современной молодежи!

Татьяна СЕРГИЕНКО