Невидимый, но очень опасный

Не секрет, что пластик сегодня является одним из наиболее востребованных материалов и используется практически во всех областях промышленности. Он прочный, легкий, долговечный и практически незаменим при производстве огромного количества изделий бытового назначения, в строительстве, а также на производстве. Сложно представить, но общемировой выпуск пластика достигает почти трехсот миллионов тонн в год! Однако масштабы утилизации и переработки пластиков остаются достаточно низкими: на вторичную переработку в мире приходится в среднем 60 процентов пластиковых отходов.

При этом огромная часть производства пластика приходится на одноразовые изделия или изделия с коротким сроком службы. Основная часть такого пластика в итоге захоранивается в почве либо на ее поверхности, а затем синтетический мусор легко выносится в озера и реки и затем поступает в моря и мировой океан. Значительную роль в поступлении пластика в морскую среду играет и непосредственный сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в береговую зону морей. В итоге крупные пластиковые остатки медленно, но постоянно разрушаются в результате влияния солнечной радиации, механического и биологического воздействия. Этот процесс порождает огромное количество макро-, микро- и наночастиц, которые и несут наибольшую опасность для окружающей среды.

Интересно, что до недавнего времени, несмотря на плавающие на поверхности океанов мусорные острова, микрочастицы пластика не привлекали к себе особого внимания. Лишь в 2004 году морской биолог Ричард Томпсон выделил частицы пластика различных видов диаметром не более пяти миллиметров в отдельный класс и назвал их микропластиком. И хотя пять миллиметров — это не так уж и мало, как правило, когда эксперты говорят о микропластике, то имеют ввиду частицы размером меньше песчинки.

Микропластик можно разделить на две основные группы: первичный и вторичный. Первичный — это микрогранулы, которые специально производят маленькими по размеру. Их используют в средствах гигиены: недобросовестные производители добавляют частички синтетических полимеров в зубные пасты, помаду, скрабы для лица и тела, заменяя ими более дорогие натуральные компоненты. Пластиковые частицы включают в состав косметических средств по разным причинам. Некоторые из них регулируют вязкость продукта, какие-то помогают создать эффект «оптического размывания» морщин, другие — используются в качестве физических скрабов и солнечных фильтров, создают геле- и пленкообразующий эффект косметического средства.

Нередко микропластик помогает продлить срок годности продукта. Микропластик может содержаться в косметических средствах в различных количествах и может варьироваться в концентрации от 1 до 90 процентов в составе средства. Например, обычный отшелушивающий гель для душа может содержать примерно столько же микропластиковых частиц, сколько используется для производства упаковки этого геля.

Негативное влияние на здоровье микропластик может оказывать при попадании на кожу и слизистые человека, в ротовую полость и желудочно-кишечный тракт. Например, застревание в придесневом кармане частиц микропластика, содержащегося в зубной пасте исключительно в декоративных целях, может приводить к гингивиту и другим воспалительным заболеваниям. Кроме того, в микропластик часто добавляют небезопасные химические вещества, например фталаты, способные негативно влиять на эндокринную систему.

Вторичный микропластик образуется в результате распада пластиковых отходов под воздействием воды и ультрафиолетовых лучей. Источниками такого микропластика могут быть: бытовой мусор (выброшенные, например, пакеты, одноразовая посуда, бутылки и прочие отходы постепенно распадаются на всё более мелкие кусочки, сохраняя при этом свою молекулярную структуру), потерянные рыболовные сети, частицы корабельной краски.

Вторичный микропластик возникает и при износе автомобильных шин и некоторых видов дорожного покрытия и краски, например на велодорожках. За каждые сто километров езды с шин автомобиля стирается примерно двадцать граммов пластиковой пыли. По некоторым данным, около двух третей всего первичного микропластика смывается с дорог. Еще примерно двадцать пять процентов попадает в канализацию при каждой стирке синтетических тканей, от которых отслаиваются сотни тысяч микроволокон. А потом через систему канализации сточные воды с микропластиком попадают в водоемы.

Чем опасен микропластик? Во-первых, что самое ужасное, микропластик попадает в пищевые цепочки, когда его поедают животные (от зоопланктона до рыб и птиц), и может накапливаться в тканях живых организмов. В пластике часто есть токсичные примеси, например красители и огнестойкие добавки, которые попадают в пищеварительную систему животных и могут вызывать повреждения органов, воспаление кишечника и влиять на репродукцию. Ученые исследовали рыбу, что продавалась на рынках в Индонезии и Калифорнии. У более чем двадцати процентов обнаружили микропластик в желудке или даже во внутренних органах, где он накапливался. В итоге по пищевой цепочке частички пластика могут попасть в организм человека.

Микропластик — прекрасный адсорбент. Он поглощает вредные примеси, находящиеся в морской воде, например полихлорированные бифенилы (ПХБ) — вещества, способные вызвать развитие злокачественных новообразований, превращаясь в своеобразную бомбу замедленного действия.

Микропластик находят в самых разных местах. По оценке 2014 года, в океане находилось более пяти триллионов частиц общим весом около 250 тысяч тонн, но теперь ученые предполагают, что эта цифра очень сильно занижена. Частицы пластика находят как на поверхности, так и на дне океана, а течения разносят его по всей планете, даже в те места, где человек никогда не жил. Кстати, в последние годы микропластик обнаружили и в пресной воде, в том числе водопроводной, в почве и даже в воздухе крупных городов. Очистные сооружения достаточно хорошо задерживают часть частиц, но из-за больших объемов микропластик всё равно попадает в водопроводные системы. Домашние фильтры для воды здесь не помогут, потому что оставшиеся после очистки частицы слишком маленькие. По результатам исследования водопроводной воды всех пяти континентов, в 83 процентах образцов нашли пластиковые волокна.

Что делать? Микропластик, попавший со стоками в морскую среду, невозможно собрать. Эту проблему можно решить, лишь предотвратив попадание микрочастиц в моря. Прежде всего, необходимо призвать производителей отказаться от их использования в составе косметических средств и средств по уходу за телом и, главное, убедить потребителей не покупать те средства, в которых содержится микропластик.

Сейчас использование микропластика не регулируется: производитель сам решает, добавлять его в косметику или нет. Хотя на Западе в последнее время приложено немало усилий, чтобы добиться запрета использования микропластика, только американский штат Иллинойс стал первым штатом, официально запретившим использование микропластика в косметической продукции. К концу 2018 года в штате незаконным станет производство косметических продуктов, содержащих гранулы микропластика, а с конца 2019 года — и их продажа. Планируется, что в 2018 году такой закон будет принят в США по всей стране. И в Великобритании сейчас рассматривается законопроект, схожий с американским.

В России против микропластика выступают общественные организации и информационные порталы экологической направленности. Например, в Санкт-Петербурге стартовал проект «Микропластик: невидимая проблема», в рамках которого ведется кампания по привлечению внимания к проблеме пластикового мусора в мировом океане. Координатор проекта, сотрудник организации «Друзья Балтики» Дарья Мытарева с помощью волонтеров составляет список производителей косметики, которые в своей продукции используют микропластик. Поучаствовать в проекте может любой желающий — для этого достаточно найти информацию о таком бренде и его продукции и прислать ее авторам проекта.

Постарайтесь не покупать косметические средства с содержанием микропластика. Самый простой способ узнать, есть ли в вашей косметике микропластик,— это визуальный осмотр. Некоторые частицы различимы невооруженным глазом и на ощупь. Однако в косметических средствах может содержаться и микропластик, который невозможно рассмотреть без микроскопа. В этом случае необходимо избегать определенных компонентов в составе косметики. Обратите внимание! В составе косметики не должно быть следующих компонентов.

Международное название Русскоязычное название Аббревиатура Функция Polyethylen Полиэтилен PEA Абразивная, пленкообразующая, контроль вязкости, обеспечение адгезии Polipropylen Полипропилен PPH Наполнитель, агент, повышающий вязкость Polyetylen terephtalat Полиэтилен терефталат PETO Обеспечение адгезии, формирование пленок, фиксации (лаки для волос), декоративные элементы (блестки в пене для ванн, тенях для век) Polyamid Nylon-12 Nylon-6 Nylon-66 Полиамид, нейлон-12, нейлон-6, нейлон-66 PAЭ Эмульгирование, контроль вязкости, обеспечение оптического размывания (например, морщины) Polyurethan Polyurethan-2 Polyurethan-14 Polyurethan-35 Полиуретан PURO Образование пленок (маска для лица, солнечный крем, тушь для ресниц) Acrylates copolymer Акриловый сополимер ACC Связывающий агент, фиксация прически, образование пленки Polyquaternium Поликватерниум PA Антистатический Polystyren Полистирен PSO Образование пленок



Часто средства, которые позиционируют себя как экологичные, содержат микропластик. Именно поэтому красочно оформленная упаковка и голословные маркеры на этикетке не должны ввести в заблуждение — всегда читайте состав. Микропластик точно отсутствует в сертифицированной экологической косметике, той, что отмечена специальной маркировкой (например, EcoCert).

Кстати, внимание, родители! Оказывается, большинство брендированных известными персонажами из мультфильмов и сказок средств (зубные пасты, шампуни, гели для душа) содержат микропластик, а также другие дешевые небезопасные компоненты! И еще. Декоративные блестки, или глиттер, которые любят дети, по сути, тот же микропластик. Блестки встречаются и на страницах печатных изданий, на открытках, на обоях, на авто, на елочных игрушках — практически на всем, что можно ими украсить. В косметике глиттер добавляют в скрабы, пены, гели для душа, лак для волос, лак для ногтей, бомбочки для ванн, мыло и прочее. На теле с помощью специального клея блестками делают временные рисунки — глиттер-тату.

Помните: каждый из нас может повлиять на объемы выпуска косметики, содержащей микропластик, голосуя кошельком. То есть если перестать покупать такую косметику, то производители, возможно, задумаются, стоит ли добавлять микропластик в ее состав?

Отдайте предпочтение натуральным аналогам микропластика: например, в скрабах это молотые косточки абрикоса, натуральные волокна люфы, косточки клубники или малины. И, конечно, старайтесь по максимуму избавляться от любого пластика в повседневной жизни. Полиэтиленовые пакеты заменяйте на холщовые сумки, одноразовую посуду — на многоразовую: стеклянную, керамическую, деревянную. А ту пластиковую тару, которую приходится покупать, сдавайте на переработку. Не оставляйте пластик в лесопарковой зоне, прибрежной полосе, не выбрасывайте пластиковый мусор в воду. Если во время прогулки на природе увидели валяющийся пластик, не проходите мимо — заберите его с собой и выбросьте в контейнер.

Подготовила Людмила БУРКИНА

Согласно исследованиям 2012 года организации Cosmetics Europen, общее количество используемых частиц микропластика в Европейском союзе, Норвегии и Швейцарии составило 4,36 тысячи тон. При этом количество микропластических частиц, сделанных из полиэтилена, составляет 93 процента от общего количества.

Декоративные блестки, или глиттер, по сути, тот же микропластик. В косметике глиттер входит в состав ряда кремов, его добавляют в скрабы, пены, гели для душа, лак для волос, лак для ногтей, бомбочки для ванн, мыло и прочее. На теле с помощью специального клея блестками делают временные рисунки — глиттер-тату. Блестки встречаются и на страницах печатных изданий, на открытках, обоях, авто, елочных игрушках — практически на всём, что можно ими украсить.

Примерно один тюбик средства для умывания может содержать в среднем триста тысяч гранул микропластика!

Термин «микропластик» не имеет юридически обоснованного или всемирно принятого четкого определения. Но в Обществе по охране морской среды (защита и охрана экосистем морей и океанов) закрепилось следующее понимание термина: микропластик — это частички пластика размером до 5 мм. В косметологии, как правило, используют частички диаметром от 1 мм до нескольких нанометров (один нанометр — одна миллионная миллиметра).