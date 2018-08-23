Приставы Кубани против Кущевской банды

С уголовным делом против руководителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» Геннадия Родионова согласилась прокуратура — расследование продолжается.

Конец прошлой недели для сторонников ОАО «Маяк» вместе с ООО «Импульс» и ООО «Агрокомплекс Кущевский» был прожит в напряженном ожидании. Причина в том, что в эти дни должно было произойти событие, от которого во многом зависел исход затянувшегося противостояния. Решение же находилось в руках районной прокуратуры, которая проверяла легитимность возбуждения уголовного дела по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» в отношении генерального директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Геннадия Родионова.

Уже к концу пятницы стал известен результат: прокурор согласился с доводами следствия. Что это значит? Для сотрудников «Маяка» это знаковый момент, дающий надежду на торжество справедливости. Руководство ООО «Агрокомплекс Кущевский» и Ко получили свой месседж: время беспредела кончилось.

Такие дела

Уголовное дело против гражданина Родионова при всей важности события всего лишь эпизод в кущевской баталии, которая тянется уже несколько лет.

После убийства двенадцати человек, в том числе четверых детей, банде Цапков, казалось бы, пришел конец. Активные члены ОПГ оказались за решеткой, иных уже нет вовсе. Однако, когда вал разоблачений схлынул, местные жители обнаружили, что не все соратники покойного главаря бандитов получили по заслугам. К удивлению многочисленных кущевцев на свободе остался Федор Стрельцов, которого во времена Цапков они называли не иначе как Федя Обнал.

Но на этом сюрпризы не закончились. Федор Евгеньевич не спрятался, не затих, как можно было ожидать, а развернул бурную деятельность. Например, организовал ООО «Агрокомплекс Кущевский», став его единоличным хозяином. Новорожденное сельхозпредприятие стало обладателем большого земельного надела, и это на Кубани, где не найти и квадратного метра ничейной пахоты. Каким образом? Предприятие Стрельцова получило земельный надел за счет перехода к нему активов ОАО «Маяк».

Схема перевода активов по-цапковски классическая: возбуждение уголовных дел против руководителей и владельцев «Маяка», банкротство прежде успешного предприятия, а затем переоформление земли, техники и прочего имущества на иную компанию. Состав мошенничества в настоящее время является предметом установления в уголовном деле, возбужденном против Стрельцова следователями СУ СК РФ по Ростовской области (заметим: не краснодарскими правоохранителями, а соседями). При этом, по информации следствия, Федора Евгеньевича ищет Интерпол.

Его компаньоны оказались не такими дальновидными: бывший директор ОАО «Маяк» и зять Стрельцова Кошенок (тот, что возглавил предприятие и, вероятно, помогал переоформлять активы после «посадки» несговорчивого Бориса Гурдисова, о котором мы уже неоднократно писали) находится под стражей, равно как и двоюродный брат Федора Евгеньевича Арсений Антонецкий и близкий соратник Сергей Криштопа. Бывший директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Копыт находится под домашним арестом. Дотошные СМИ раскопали еще информацию, в которой фигурируют известные со времен Цапков фамилии. Это и Е. Гарькуша, и Д. Тищаев, и иные мелькающие на страницах газет лица.

А сейчас уголовная ответственность грозит и нынешнему генеральному директору Геннадию Родионову. Тот самый эпизод в череде. Но почему он так важен?

Закон не писан

Во-первых, уголовное дело на Родионова воспринимается всеми заинтересованными лицами — а это сотни людей с обеих сторон — как продолжение расследования дела в отношении Стрельцова. Не надо быть гением юриспруденции, чтобы понять: чем больше участников преступной схемы удастся выявить, тем выше вероятность, что следователи докопаются до самого истока и, очень возможно, переквалифицируют дело под устойчивое преступное сообщество. Это совершенно иной уровень и по структурам, которые в таком случае займутся делом, и по срокам за решеткой.

Во-вторых, уголовное дело возбудил не следователь краевого СУ СК РФ, не полиция, не прокуратура, а дознаватель Кущевского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю. По сути, судебный пристав. Поводом для этого стало сообщение о преступлении, поступившее от представителя ОАО «Маяк». И то, что краевые компетентные органы в очередной раз в Кущевском районе оказались не в первых рядах битвы за справедливость, настораживает людей.

Следствием установлен факт, что в результате действий рейдеров ОАО «Маяк» был нанесен ущерб на сумму более 400 млн рублей. Для погашения убытков «Маяка» суд наложил арест на урожай «Агрокомплекса Кущевский». Сбор пшеницы и других арестованных культур по договору должно было осуществлять ООО «Импульс», так как в результате мошенничества «Маяк» потерял и землю, и технику.

Обязанности по хранению части арестованного урожая на зернотоке в поселке Комсомольский возложили на директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Родионова. Произошло это 4 июля этого года в полном соответствии с процедурой: в присутствии понятых и свидетелей, с подписью, что Г. А. Родионов предупрежден об уголовной ответственности за противоправные действия в отношении арестованного имущества.

Что будет делать после этого законопослушный гражданин? Естественно, беречь арестованное зерно пуще глаза, дабы не допустить выбытия зерна. Однако события разворачивались иначе. На следующий день после назначения директора ответственным хранителем рожден приказ №64-п7 о возложении обязанностей директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» на некоего Сергея Хмельницкого. Этот документ позволил действующему директору устраниться от исполнения обязанностей ответственного хранителя.

За несколько дней исполнения Хмельницким обязанностей директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» всё арестованное зерно было вывезено за пределы тока. Ущерб составил почти 69 млн рублей.

Притом зерно возили в открытую. Местная полиция в это время получала десятки сообщений о преступлении от представителей «Маяка» и «Импульса», но не вмешивалась. Впрочем, на этой позиции безучастного наблюдения полицейские, по-видимому, стоят прочно, когда речь заходит об «Агрокомплексе Кущевский».

Точно так же они не вмешивались, когда, опустошив зерноток в поселке Комсомольский, силами полутора десятков молодых мужчин блокировался ток на хуторе Полтавском, где хранилась другая часть арестованного урожая.

Молчала полиция и когда горячие бородатые парни на глазах правоохранителей преграждали грузовикам «Импульса» дорогу и внаглую открывали борта, высыпая арестованное зерно на землю. Тем самым нападавшие препятствовали исполнению законного решения суда и транспортировке арестованного зерна на элеватор.

Не вмешивалась люди в форме в возникавшие потасовки между охранниками тока и осаждающими. Не реагировали на десятки сообщений о преступлениях.

Вывезти зерно на элеватор удалось только при помощи бойцов краевого ОМОНа. Неужели у местной полиции нет возможности обуздать небольшую группу агрессивной молодежи? Или нет желания? Ответы на эти вопросы маяковцы надеются получить в скором времени. Уже направлены письма на имя главного инспектора МВД России Э. Ю. Соболя, который сейчас как раз находится на Кубани с плановой проверкой оперативно-служебной деятельности краевой полиции.

Идти со своими жалобами на самый верх людей заставляет чувство незащищенности. Ведь по каждому факту бездействия местной полиции они обращались в главк, но никаких выводов сделано не было. Более того, по твердому убеждению представителей «Маяка» и «Импульса», конфликта могло не быть вовсе, если бы местные полицейские всего лишь исполняли свои служебные обязанности и требовали выполнения законных решений. Поэтому в этом деле ставить точку еще рано.

Зашевелились?

Прокуратура Кущевского района не отменила уголовное дело в отношении Родионова — факт. Но если копать глубже, то высока вероятность пополнения списка подозреваемых по данному эпизоду. Это подсказывает простая логика.

В постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 312 УК РФ против Родионова значится, что после того, как он издал приказ о назначении С. Ю. Хмельницкого руководителем ООО «Агрокомплекс Кущевский», произошло следующее: «Хмельницкий С. Ю., достоверно зная о рассматриваемом аресте на имущество, исполняя обязанности директора, 8—9 июля 2018 года организовал отгрузку и отчуждение с зернотока в пос. Комсомольском Кущевского района Краснодарского края… части арестованного имущества». Черным по белому написано. С подписями дознавателей.

А не повод ли это для возбуждения уголовного дела по более суровой статье? Например, об организованной группе, действовавшей по предварительному сговору? Решать, безусловно, будут компетентные органы. Но решатся ли?

А параллельно с описываемыми событиями идет виртуальная битва. На днях в Сети появилось видео, где Сергей Хмельницкий благодарит всех, кто его поддержал в борьбе за попранные права. Сразу после того, как КАМАЗы с арестованным зерном при помощи ОМОНа прорвали блокаду, Хмельницкий получил 13 суток административного ареста за неуважение к суду, а затем еще 15 суток за хулиганские действия. Впоследствии краевой суд отменил «второй срок». И вот тут в социальных сетях поднялся восторг: «правозащитник победил кущевский судебный беспредел!» Но почему-то ни один виртуальный сторонник Сергея Хмельницкого не вспомнил о его нескольких днях, когда он исполнял обязанности директора ООО «Агрокомплекс Кущевский». Может быть, следствие устранит это пробел в публичной биографии известного правозащитника, как называют в Сети гражданина Хмельницкого?

Но справедливости ради стоит отметить, что не весь Интернет рукоплещет «правозащитнику Хмельницкому». Вселенский плач по поводу административного ареста Хмельницкого вряд ли поднялся спонтанно. Уж очень много признаков, говорящих о профессионале или профессионалах пиара, стоящих у истоков «праведного народного гнева». Но вот если предположить, что в череде совпадений, родственных связей, преступных схем всё же есть та самая «группа лиц по предварительному сговору» и следователи до нее докопаются, что скажут бывшие сторонники обвиняемых? Опять закричат о мести правоохранителей и судей бесстрашным борцам с правовым беспределом? Так, может быть, этот информационный вал — соломка, которую стелют на всякий случай? Или репетиция? Ведь во сколько раз надо будет громче кричать, если пятнадцать суток превратятся в годы колонии? Как говорится, время покажет.

Игорь ПРИЛУКИН

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