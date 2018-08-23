Чем опасна «серая» зарплата

Проблема выплаты «серых» зарплат на сегодняшний день является для российской экономики одной из самых актуальных.

Отдельные работодатели, пользуясь административным ресурсом и правовой безграмотностью сотрудников, предпочитают официально занижать налогооблагаемую базу, чтобы уменьшить суммы уплачиваемых налогов и обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды.

Да и сами граждане в погоне за заработком часто закрывают глаза на то, что официально у них в документах размер заработной платы гораздо меньше, чем фактически, а иногда и вовсе при приеме на работу они не оформляют трудовой договор.

Между тем, соглашаясь на «серую» зарплату, работник лишает себя важных социальных гарантий.

Так, кубанцам нужно знать, что пенсионный капитал формируется только на основе официальных доходов и зарплата «в конверте» не учитывается при назначении пенсии. Соответственно, чем больше страховых взносов накоплено на лицевом пенсионном счете, которые перечисляются работодателем, исходя из суммы официального заработка, тем выше будет его будущая пенсия. И наоборот, соглашаясь на «серую» зарплату, работник рискует выйти на минимальную пенсию в случае назначения пенсии по старости или установления инвалидности.

Кроме того, получение «серой» заработной платы чревато такими негативными последствиями, как не в полной мере оплаченный больничный лист, недополученный социальный или имущественный налоговым вычет, невыданный кредит, поскольку банки одобряют кредитную линию на основании легальных, а не виртуальных доходов.

Причем негативные последствия выплаты «серых» зарплат могут повлиять не только на работника, но и на работодателя. Так, при выявлении недоплаты по страховым взносам на неуплаченные суммы начисляются пени, а также органом контроля за уплатой страховых взносов налагаются штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, данный факт является серьезным нарушением трудового законодательства, что может грозить уголовным либо административным наказанием. Еще более тяжелые последствия влечет работа без оформления официальных трудовых отношений. В этом случае работодатели не регистрируют своих работников и совсем не производят отчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Таким образом, если человек получает зарплату в «конверте», он наказывает прежде всего себя, так как от суммы, получаемой работником «в конверте», не идут отчисления в Пенсионный фонд РФ.

Отделение ПФР по Краснодарскому краю проводит информационно-разъяснительную работу о негативных последствиях выплаты неофициальной заработной платы при начислении пенсии, а также информацию, поступившую от граждан, о нарушении трудового и пенсионного законодательства передает в другие контролирующие структуры для проверки — органы МВД, ФНС, инспекцию по труду, ФСС, Министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Вместе с этим работа по выявлению скрытых зарплат будет более эффективна, если сам работник будет требовать от работодателя соблюдения своих прав, а также сообщать о фактах сокрытия или занижения зарплаты.