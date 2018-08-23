Символ Отечества

С каждым годом день, посвященный Государственному флагу России, отмечается все с большим размахом и все больше взрослых и детей участвуют в празднике, который объединяет всех патриотов Отечества.

По традиции 22 августа на Театральной площади кубанской столицы прошли митинг и церемония поднятия триколора на расположенном в ее центре флагштоке. Участниками торжества стало более 6,5 тысячи человек, которых поздравила с праздником председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко:

— Триколор — символ веры в нашу страну, чести и доблести. Всех нас объединяет любовь к Родине, желание сделать ее мощнее, успешнее, вместе идти к новым достижениям.

Фото Константина СЕМЕНЦА