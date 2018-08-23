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Подписано распоряжение о строительстве морского порта в Геленджике

Четверг, 23 августа 2018 07:30
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Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Оно опубликовано на официальном сайте правительства.

Работы по строительству комплекса береговой и морской инфраструктуры будут осуществляться в период с 2018 по 2019 годы.

Росморчерфлоту поручено заключить контракт с единственным исполнителем АО «Стройтрансгаз».

Известно, что финансирование ведется в рамках подпрограммы «Речной и морской транспорт» и за счет частных инвестиций. Ранее заявленный объем федеральных денежных средств составлял 5 млрд рублей.

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