Почти 8 тыс. жителей Кубани могут остаться без отопления и горячей воды

Список квартир, которые в предстоящий отопительный сезон останутся без горячей воды, составили на Кубани. Только в Краснодаре по услугам ЖКХ не доплатили больше 1 млрд рублей. Причины — разные. Кто-то попадает в черных список по уважительной причине, к примеру, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Другие намеренно игнорируют квитанции в почтовом ящике. Впрочем, от ответственности такая позиция не освобождает. Компании, которые поставляют воду или газ вполне могут отказаться от недобросовестных потребителей. Значительная сумма долга приходится именно на теплоснабжение.

«На сегодняшний день в Краснодаре задолженность управляющих компаний составляет порядка 400 млн рублей. Согласно закону мы имеем право ограничивать подачу воды за долги. Сейчас мы ограничили более 30 многоквартирных домов — это около 8 тыс. граждан, но мы постепенно составляем график реструктуризации, находим с потребителями общий язык», — рассказал директор по сбыту автономной теплоэнергетической компании Краснодара Дмитрий Середенко.

Реструктуризация — это своеобразная рассрочка. Неплательщик заключает индивидуальное соглашение с управляющей компанией и может платить долги по частям.