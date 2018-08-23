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СЮЖЕТ ДНЯ

В Мостовском районе женщине предъявлено обвинение в убийстве сожителя

Четверг, 23 августа 2018 15:20
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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 50-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, между сожителями систематически возникали конфликты, в связи с чем в последнее время они проживали порознь в селе Беноково. Вечером 10 августа 2018 года мужчина пришел к сожительнице с целью распития спиртного. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла им не менее 15 ударов в область лица, туловища и спины оппонента. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. О совершенном преступлении женщина сообщила сестре, которая вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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