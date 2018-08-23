В Краснодаре бывший следователь полиции, директор предприятия и адвокат предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по краю, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ), а также директора предприятия и адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, которые обвиняются в покушении на посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, старший следователь полиции в ходе предварительного расследования по уголовному делу обнаружил в действиях свидетеля признаки экономического преступления. Желая получить материальную выгоду, полицейский сообщил мужчине о необходимости передачи ему взятки в размере 2 миллионов рублей за неосуществление уголовного преследования в отношении последнего, на что тот согласился. После этого сотрудник полиции договорился со своим знакомым, являющимся директором предприятия, чтобы тот выступил посредником в передаче взятки. 10 августа 2017 года мужчина прибыл в офис посредника, однако отказался от передачи взятки, в связи с тем, что директор предприятия не пожелал обсуждать с ним условия, порядок передачи денег и выполнение следователем полиции обязательств. Посредник сообщил об этом полицейскому. В этой связи сотрудник полиции решил обратиться к другому своему знакомому-адвокату с просьбой оказать услугу в посредничестве во взяточничестве. Адвокат дал свое согласие и в ходе дальнейших встреч и переговоров с мужчиной потребовал помимо 2 миллионов рублей, предназначенных для сотрудника полиции, передать ему еще 200 тысяч рублей за его услуги. Мужчина согласился, однако сообщил об этом в УФСБ по Краснодарскому краю. 16 августа 2017 года заявитель, действовавший под контролем оперативных сотрудников, встретился с адвокатом в городе Краснодаре и передал ему требуемую сумму для последующей передачи следователю полиции, после чего он был задержан оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю