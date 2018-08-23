Муж и жена перестали быть должниками

Судебный пристав-исполнитель Гулькевичского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю столкнулась с четой должников.

На приём к работнику Службы пришла местная жительница, задолжавшая 12 514 рублей за поставки газа. В ходе беседы судебный пристав поинтересовалась у гражданки, когда ее муж оплатит 23 штрафа за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 37 500 рублей (23 000 рублей из этой суммы составляет исполнительский сбор). Пока женщина размышляла над ответом, представитель Закона обратила внимание на транспортное средство «LADA PRIORA», припаркованное возле здания отдела. Согласно базе данных, владельцем автомобиля является именно супруг-нарушитель.

Не теряя времени, судебный пристав вышла на улицу с целью составить акт описи и ареста транспортного средства. На должников это произвело неизгладимое впечатление. До изъятия и передачи на принудительную реализацию дело так и не дошло.

Супруги предпочли оперативно оплатить все имеющиеся задолженности. Включая исполнительский сбор, который в полном объеме перечисляется в государственный бюджет.