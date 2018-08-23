Засеять ароматными травами почти 100 гектар

Новое предприятие осваивает земли в районе станицы Мартанской.

Агрономы «СХ-Инжиниринг» приступили к возделыванию земли весной этого года. Сейчас срезают первый урожай пряных трав. На грядках мята, кинза, руккола, чабрец – почти 4 гектара засажены ароматными растениями. В планах фермеров разбить огромные плантации трав в открытом и закрытом грунте. Строить теплицы, расширять ассортимент растений планируют в ближайшие годы.

Первые успехи и трудности своего сельхозпредприятия фермеры обсудили с главой Горячего Ключа. Иван Федоровский посетил «СХ-Инжиниринг» в рамках объезда территорий Суздальского округа. По словам предпринимателей одна из главных проблем – нехватка рук. Нелегкая работа на земле под палящим солнцем привлекает немногих, хотя заработная плата по меркам станицы Мартанской хорошая. Сейчас здесь трудятся 11 человек, оплату получают от выработки. В месяц выходит от 20 до 30 тысяч рублей.

«Чтобы получить хороший урожай трав приходится изрядно потрудиться. Тяжело с обработкой почвы, некоторые участки пришлось перепахать 4 раза – земля очень твердая. Борьба с сорняками идет непрерывно. Все травы мы сначала сажали на пробу, выбирали наиболее удачные сорта. Поставлять урожай будем в рестораны Москвы, а в дальнейшем планируем расширять ассортимент трав и искать сбыт на Кубанском рынке и, конечно, в Горячем Ключе» - рассказал генеральный директор сельхозпредприятия Горячего Ключа Константин Кузнецов.

Освоение первых 4 гектар земли уже потребовало немалых вложений. Обработка почвы, бурение скважины для организации полива, строительство навесов, оплата труда рабочим и прочие расходы – с весны «СХ-Инжиниринг» вложило в земли Мартанской порядка 5 миллионов рублей.

«Со своей стороны мы будем всячески помогать фермерам, которые действительно обрабатывают землю. К сожалению, в Горячем Ключе много участков заброшено, хотя у этих земель есть собственники и арендаторы. Тем более ценно для нас, что появляются люди, готовые работать и зарабатывать, занимаясь на нашей территории сельским хозяйством. Уверен, что в последствии жители Мартанской увидят, что предприятие перспективное, активно развивается, и желающих работать здесь будет больше», - отметил в разговоре с фермерами Иван Федоровский.

В ближайшее время глава пообещал поспособствовать в решении вопроса с подключением электричества на территории «СХ-Инжиниринг».