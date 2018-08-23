Какими будут последние выходные августа?

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье региона, будет без осадков. Непродолжительные дожди с грозами ожидаются в предгорьях и горах. В пятницу небольшие осадки возможны в районе Сочи.

Ветер восточный, северо-восточный с порывами до 5−10 м/с, днем местами усиление ветра до 12−17 м/с. 25 и 26 августа на участке Анапа — Геленджик местами порывы 15−20 м/с, в районе Новороссийска — до 25 м/с.

Температура воздуха ночью 13−18°С, на Азовском побережье отметки термометров опустятся до 16−21°С, в предгорьях похолодает до 10−15°С. Днем воздух прогреется до 27−32°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре в пятницу и воскресенье без осадков, на субботу прогнозируется малооблачная погода. Температура воздуха ночью 16−18°С, днем 30−32°С.