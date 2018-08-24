В Центральном округе города Краснодара по 27 августа проводится ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!», цель которой — собрать канцелярские принадлежности (тетради, ручки, цветные краски и карандаши, альбомы для рисования, линейки, дневники) и школьную одежду для детей из семей, состоящих на учете в ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» в категории «трудная жизненная ситуация, в том числе социально опасное положение».

Канцелярские товары и одежда принимаются в пункте приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые руки» ежедневно, кроме выходных дней (суббота, воскресенье), с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, по адресу: г. Краснодар, ул. Юннатов, 25.

Приглашаем всех желающих поучаствовать в акции и обеспечить детей тем, что пригодится им на уроках.