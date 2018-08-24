Весомые изменения в работе МФЦ

На Кубани завершен перевод МФЦ с муниципального уровня на региональный. Теперь жители могут получать государственные и муниципальные услуги в любом МФЦ края вне зависимости от места регистрации.

На совещании, посвященном итогам работы за шесть месяцев текущего года, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что при централизации вся инфраструктура МФЦ была сохранена. Сейчас это 57 офисов и 335 структурных подразделений, работающих в сельских поселениях. С начала 2018 года сотрудники многофункциональных центров приняли порядка 3,5 млн обращений. По статистике, более 98 процентов пользователей положительно оценили качество полученных услуг.

— Это хороший показатель, но тем не менее есть моменты, которые надо доработать. Поступают жалобы на очереди, ожидание дольше 15 минут, ошибки специалистов. Прошу руководителей филиалов обратить на это внимание,— подчеркнул глава региона. — Реорганизация задумывалась не только чтобы изменить форму. Главное, чтобы люди почувствовали качественные изменения в работе центров.

Как доложил руководитель Департамента информатизации и связи региона Евгений Юшков, первое полугодие для МФЦ стало в большей степени подготовительным этапом в становлении централизованной системы. Оптимизированы внутренние процессы, подготовлена документация, запущен ряд логистических решений.

— Сейчас все обеспечивающие функции централизованы и переданы в краевой аппарат. Выстроена система управления сетью МФЦ, которая позволяет оперативно решать возникающие вопросы,— пояснил Евгений Юшков.

В завершение совещания состоялось награждение победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края». Девять специалистов получили дипломы и призы.

В помощь малому и среднему бизнесу

На прошедшем совещании также шла речь о расширении перечня услуг для предпринимателей в единой системе МФЦ.

Губернатор напомнил, что в целом за три года список услуг в региональных многофункциональных центрах увеличился более чем на 30 процентов. Если в 2015 году оказывалась 151 госуслуга, то сегодня их уже двести три. Кроме того, жители края получают более 10 тысяч муниципальных услуг. Как подчеркнул глава региона, в МФЦ обращаются пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи. Граждане решают вопросы с получением пособий, наследства, оформляют материнский капитал.

— В этой работе нельзя быть равнодушными. Наша общая задача — приводить деятельность МФЦ к единому высокому стандарту. Не только в больших городах, но и в сельской местности. Люди должны быстро и качественно получать услуги, от которых напрямую зависит решение их социальных и жилищных проблем,— отметил Вениамин Кондратьев.

Глава края также добавил, что работе с малым и средним бизнесом на базе многофункциональных центров необходимо уделять повышенное внимание: расширять перечень услуг, на базе центров оказания услуг малому предпринимательству создавать ресурсные окна для подключения площадок к инженерной инфраструктуре.

Как сообщил руководитель Департамента информатизации и связи края Евгений Юшков, в регионе к октябрю планируется открытие двух центров оказания услуг малому предпринимательству. А до конца текущего года будет создан еще один ЦОУ. В настоящее время готовятся площадки для запуска работы.

— Для края сегодня это приоритет. Важно, чтобы малый и средний бизнес региона был максимально доволен сотрудничеством с МФЦ,— резюмировал Вениамин Кондратьев.

Очередной шаг в модернизации МФЦ

Многофункциональные центры края получили новые автомобили. Ключи от машин руководителям одиннадцати МФЦ вручил вице-губернатор Василий Швец. Заместитель главы региона отметил, что до настоящего времени несколько многофункциональных центров не имело автомобилей. Теперь эта проблема решена.

— МФЦ Краснодарского края одни из лучших в стране. И это не только оценка региональных властей, но и коллег из федерации. Тем не менее мы должны развиваться, становиться ближе к жителям, оперативнее работать. Для этого необходимо модернизировать центры, и эти автомобили — лишь малая часть того, что предстоит сделать в будущем,— подчеркнул Василий Швец.

Он также поздравил руководителей МФЦ с недавно прошедшим профессиональным праздником, который был учрежден в этом году.

— Мы с вами стали первооткрывателями — ввели День работника МФЦ. Нашему примеру уже последовало и несколько других регионов России. Но я глубоко убежден, что многофункциональные центры Кубани — пример не только в праздновании, но и в работе. В большой степени мы задаем стандарты, на нас равняются,— отметил вице-губернатор.