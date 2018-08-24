В помощь предпринимателям

Под председательством руководителя Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрия Волкова прошло совещание, на котором подвели итоги работы кубанских муниципальных центров поддержки предпринимательства за шесть месяцев текущего года.

Так, по состоянию на 1 августа муниципальные центры поддержки предпринимательства функционируют в 43 городах и районах Кубани. Всего их услугами воспользовались 4745 предпринимателей.

— На базе новороссийского учреждения открылся коворкинг-центр. По поставленным задачам с увеличением объема оказанных услуг отлично справился тбилисский МЦПП. В Крымском районе открыли дополнительный офис в удаленном поселении. За развитие и популяризацию услуг МЦПП в районе и PR в социальных сетях хочу поблагодарить руководство Тимашевского района,— сказал Юрий Волков.

Как уточнили в краевом Департаменте инвестиций, сеть центров является уникальным опытом консультационной поддержки для других регионов РФ. Работа по их развитию и расширению списка предоставляемых услуг продолжится, добавили в ведомстве.

Муниципальные центры поддержки предпринимательства выполняют роль консультационных пунктов субъектов малого и среднего предпринимательства. На безвозмездной основе они помогают составлять бизнес-планы, заполнять налоговые декларации. Специалисты оказывают информационные услуги, бухгалтерское и юридическое сопровождение, а также рассказывают, как заполнять документацию для получения услуг Фонда развития бизнеса Краснодарского края, Фонда микрофинансирования и Центра экспорта.

В 2017 году заключены соглашения о взаимодействии между краевыми фондами и муниципальными центрами поддержки предпринимательства, разработан единый фирменный стиль и стандарты предоставления услуг.