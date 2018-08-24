На хутор под Анапой пришел газ

На хуторе Усатова Балка под Анапой для двухсот семей провели газ. В торжественной церемонии запуска нового газопровода приняли участие вице-губернатор Анатолий Вороновский и глава Анапы Юрий Поляков.

— Газификация всегда была в числе приоритетных направлений в нашем регионе, губернатор Кубани уделяет ему особое внимание. Принята региональная программа по газификации районов, и событие на хуторе Усатова Балка — еще одно свидетельство того, что она работает,— отметил Анатолий Вороновский, поблагодарив специалистов, участвовавших в создании системы газоснабжения хутора.

Благодаря реализации проекта теперь проведен газ для более 200 домовладений хутора Усатова Балка. На эти цели был выделен 21 млн рублей из бюджетов всех уровней.

К концу года Анапа достигнет 88 процентов газификации природным газом. Подготовлен пакет документов и поданы заявки на газификацию улиц в станицах Анапской и Гостагаевской и на хуторе Чекон.

Общий уровень газификации края — более 80 процентов, что выше среднероссийского показателя — 67,2 процента. На строительство объектов газификации в рамках госпрограмм планируется привлечение свыше 463 млн рублей из бюджетов разных уровней. Планируется проложить около 200 км распределительных газопроводов, что позволит обеспечить газом около 19 тысяч домовладений и квартир.