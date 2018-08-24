Первого сентября Кубанский казачий хор выступит на фестивале этнической музыки «Музыка наших сердец» в Музее-заповеднике «Коломенское».

Впервые этот фестиваль при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации состоялся в прошлом году. Фестиваль международный. Он объединяет на своей сцене артистов, представляющих национальный колорит Грузии, Узбекистана, Сербии, Израиля, Армении, России и многих других стран.

Сегодня сила этнической культуры заключается в уникальности и самобытности каждого народа. Фестиваль посредством искусства напоминает о важности мирного взаимодействия и сотрудничества в современном мире.

Одна из главных целей нового большого музыкального форума — расширение аудитории поклонников этнической песни, увеличение количества фестивалей подобного уровня в России.

В сентябре 2017 года успешно выступили на фестивале такие выдающиеся музыканты, как Нино Катамадзе, Горан Брегович, Севара, Пелагея, Ясмин Леви, грузинский Ансамбль Рустави и другие солисты и коллективы. Они исполнили композиции, в мелодиях которых отображается исторический опыт народов, культурные особенности и традиции представляемых ими стран.

Курирует фестиваль и является одной из его ведущих на сцене заслуженная артистка России Зара, удостоенная звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира».

Включение в фестивальную программу выступления такого самобытного коллектива, как Государственный академический Кубанский казачий хор, с его национальным колоритом и православной направленностью, несомненно, сделает международный музыкальный форум еще более ярким и привлекательным.