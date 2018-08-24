Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького приглашает школьников и их родителей отметить 1 сентября.

Театр драмы организует уникальное мероприятие для школьников города — День знаний о театре. Во всех театрах продолжаются каникулы, а драмтеатр в этот день откроет двери для юных зрителей. Гостей ждет эксклюзивный показ театральной феерии «Алые паруса» и праздничная программа: концерт, розыгрыши и, конечно, подарки.

Главным пунктом программы станет тематическая интерактивная экспозиция «День знаний о театре»: представители различных служб театра драмы, а также актеры расскажут об особенностях своих профессий.

«Алые паруса» по произведению А. Грина стали одним из самых популярных спектаклей в репертуаре Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

Романтическая история Ассоль и Грея, знакомая всем с детства, в постановке Аллы Решетниковой превращается в магической калейдоскоп, завораживающий зрителя. Герои спектакля, из пустоты рождая целые миры, расскажут о зыбкой грани между реальностью и воображением. Яркое театральное действие перенесет нас из маленького городка Каперна в замок Грея, подарит буйство морской стихии и повеселит историями из жизни моряков. Бурная энергия этого спектакля поможет подзарядиться и поверить в свои силы.