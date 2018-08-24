Равные возможности

Бочче: спорт тех, кому трудно даже ходить

На игровом поле несколько человек по очереди кидают мячи: большинство — руками, кто-то — ногами, кто-то — скатывая по специальному желобу. Это бочче — параолимпийский вид спорта, позволяющий людям даже с самыми тяжелыми формами поражений опорно-двигательного аппарата (ПОДА) проявить себя. В эти дни в британском Ливерпуле проходит чемпионат мира по бочче: в сборную России вошли кубаночки Диана Цыплина и Кристина Акимаева.

Пять лет на прорыв

— Всего пять лет назад мы на Кубани с нуля начали развивать бочче: провели семинар, обучили десять тренеров. А сегодня уже в 36 районах края занимаются бочче. Наши ребята стали выигрывать крупнейшие международные турниры — молодежные, взрослые, вошли в мировые рейтинги. Бочче — лучший вид спорта для игроков с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника: он развивает ловкость, координацию, учит тактически мыслить. В Россию бочче пришло в 2009 году, когда прошел первый чемпионат страны, а в прошлом году наши ребята в России впервые завоевали золото,— объясняет директор Центра параолимпийской подготовки Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Геннадий Литвинов.

В марте прошлого года сборная Кубани по бочче, которую тренируют Вячеслав и Виктория Пестовы, завоевала золото в общекомандном зачете первенства России в городе Алексине Тульской области. Диана Цыплина из поселка Мостовской, Кристина Акимаева из станицы Новотитаровской, Дарья Козлова из Геленджика, Анна Гурьева из Новопокровского района привезли домой первый золотой командный кубок в истории бочче на Кубани. Диана Цыплина стала первой в игровой категории ВС2, Кристина Акимаева — в категории ВС-3. В марте этого года пятеро кубанцев вновь повторили успех на Первенстве России по бочче: в классе ВС1 золото выиграл Николас Анозов из Тимашевска, в классе ВС2 — Диана Цыплина, в классе ВС3 — Кристина Акимаева.

В эти дни в Ливерпуле проходит чемпионат мира по бочче: на старт в командных соревнованиях и парах вышло более 190 спортсменов из 33 стран мира. В состав сборной России вошли десять спортсменов, двое из них — наши землячки: Кристина Акимаева и Диана Цыплина.

— Ваши девчонки — большие молодцы. Очень хорошо себя показывают в последние два года на турнирах. О том, как они выкладывались во время подготовки к чемпионату мира на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта России «Ока» в Алексине, что под Тулой, можно книгу писать. Будем бороться за медали во всех семи медальных дисциплинах,— говорит старший тренер сборной России по бочче Татьяна Кузнецова.

Диана и Кристина

— У меня есть знакомые с инвалидностью, которым, кроме компьютера, ничего не надо — они постоянно сидят дома. А я последние два года дома практически не живу: бочче — это и путешествия, и друзья, с которыми не боишься, что кто-то на тебя не так посмотрит. Я в своем поселке — единственный человек в коляске, кто занимается спортом, хотя мне трудно ходить. Бочче позволяет развить то, что является твои слабым местом: кто-то начинает самостоятельно есть, хотя раньше не мог, кто-то — лучше говорить, потому что в команде ты много общаешься с другими игроками,— объясняет кандидат в мастера спорта по бочче Диана Цыплина.

Ей восемнадцать лет, и, несмотря на диагноз ДЦП (ходит девушка только с тростями), она окончила обычную школу и шесть лет играет в бочче.

В бочче спортсмены классифицируются по степени заболевания — классов четыре: ВС1, ВС2, ВС3, ВС4. Этим спортом одинаково успешно занимаются люди с ДЦП и те, кто получил инвалидность из-за травмы на производстве. Кто-то кидает мячи руками, кто-то — ногами; тем, кто не может двигаться вообще, помогают ассистенты и специальные приспособления. Супруги-тренеры по бочче краевого спортивного клуба инвалидов Вячеслав и Виктория Пестовы ставят на ноги спортсменов вне зависимости от тяжести их заболевания или травмы.

— В бочче важнее характер и желание играть,— говорят они.

Диану они заметили на районных соревнованиях и позвали в сборную Краснодарского края. Точно так же нашли и Кристину Акимаеву.

Девятнадцатилетняя мастер спорта России Кристина Акимаева живет с диагнозом ДЦП с рождения. Программу начальных классов она освоила дома — с учителями школы №35 родной станицы, с седьмого класса училась в ейской школе-интернате №1, где и стала заниматься бочче. В копилке Кристины золото, серебро и бронза чемпионатов, первенств и кубков России и мира, проходивших в самых разных уголках — от всё того же Алексина до Чехии и Португалии. Тренируется спортсменка ежедневно по три часа, переехав в Краснодар из Новотитаровской вместе с родителями: чтобы больше времени отдавать спорту, в старших классах (сейчас школа уже позади) она вновь перешла на домашнее обучение.

Евгений и Николас

Еще один член сборной команды Краснодарского края и России по бочче, мастер спорта, чемпион Европы в парной программе (он выступал с Кристиной Акимаевой), 23-летний колясочник Евгений Масловский живет в Крымске. Бочче Женя, чей диагноз тоже ДЦП, занялся шесть лет назад в краснодарском клубе инвалидов. Родители, летчик Сергей и домохозяйка Елена, и тогда, и сейчас были рядом. Сегодня Евгений Масловский обладает международным рейтингом и занимает вторую строчку в рейтинге России. Однако, как и все игроки в бочче с ПОДА, сталкивается с трудностями: иногда участие Жени в международных соревнованиях финансирует региональный бюджет, а иногда спортинвентарь съедает и призовые, и весь бюджет семьи.

На первом чемпионате Краснодарского края по бочче в январе этого года Евгений Масловский стал обладателем золота в классе ВС3, а в классе ВС1 на высшую ступеньку пьедестала поднялся тринадцатилетний Николас Анозов с ДЦП из Тимашевска. Его родители расценивали бочче как способ раздвинуть границы мира для Николаса и отвлечь его от компьютера. Однако тренер СК «Олимп» Елена Зыбарева разглядела в подростке перспективного игрока, хотя старая коляска затрудняла процесс игры, да и руки у Николаса были слабыми. Помогли домашние тренировки с мамой и занятия в бассейне. Сегодня Николас Анозов считается одним из самых перспективных игроков в крае: его тренер отмечает, что в игре он стратег, а новая инвалидная коляска спонсоров облегчает и поездки на соревнования, и процесс тренировок…

Мечта любого спортсмена — попасть на Олимпийские игры. Мечта каждого спортсмена с ПОДА — попасть на Параолимпиаду (вот для этого и нужно участие в международных турнирах, дающих рейтинговые баллы). Российская сборная по бочче еще не бывала на Параолимпийских играх: для Лондона-2012 она была слишком юной, в Рио-2016 наших параолимпийцев вообще не пустили. Диана, Кристина, Евгений и Николас надеются отправиться на XVI Параолимпийские летние игры 2020 года в столицу Японии Токио, где будет разыграно семь комплектов медалей в бочче.

Справка «Кубани сегодня»

Бочче (итал. bocce) — параолимпийский вид спорта, которым занимаются люди с поражениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП, мышечная дистрофия, травмы позвоночника и пр.), это игра на точность, близкая к боулингу, петанку и боулзу и уходящая корнями в античность Римской империи. В игре на площадке 6×10 м используется двенадцать кожаных мячей весом 275 граммов и диаметром 270 мм и один стартовый мяч — джекбол. Цель игры — при броске приблизить свой мяч к джекболу, как можно ближе по отношению к мячу соперника. Игроки выполняют броски, сидя в колясках. Первый чемпионат мира по бочче прошел в 1975 году в Монако, а в 1984 году игра впервые была включена в программу VII Параолимпийских летних игр.

Словарик бочче

Джек — белый мяч-мишень;

мяч — красный или синий мячи для бросков;

сторона — в индивидуальном зачете один игрок, в командной — два-три;

период (энд) — отрезок времени матча, когда двумя сторонами разыграны джек и все мячи;

вспомогательное устройство — рампа или желоб, с помощью которых бросают, толкают или просто высвобождают из руки мячи игроки с тяжелыми ПОДА;

дэдбол — мяч, выкативший за границы площадки или не засчитанный судьей;

V-линия — черта, которую должен пересечь джек, чтобы игра состоялась.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО