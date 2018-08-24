Как инвалиду поехать в санаторий?

У постоянной рубрики нашей газеты «Равные возможности», рассказывающей о людях с ограниченными возможностями, появилась подрубрика «Ликбез»: со специалистами разных ведомств «Кубань сегодня» будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с правами и льготами инвалидов. Вместе с Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС) наша газета расскажет об обеспечении инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение (СКЛ).

Кто может получить путевку на СКЛ от ФСС?

Помимо ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, а также других категорий льготников право на такую государственную социальную помощь имеют инвалиды и дети-инвалиды.

Какие социальные услуги предоставляет ФСС в рамках СКЛ?

Путевки на СКЛ при наличии медицинских показаний в целях профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на основании выдаваемой территориальными органами ФСС путевки.

Какие документы необходимо предоставить в региональное отделение ФСС, чтобы получить путевку?

Заявление о предоставлении путевки, справку для получения санаторно-курортного лечения формы №070/у (выдается лечащим врачом по месту жительства в лечебно-профилактическом учреждении, в ней также указан вид СКЛ, в котором нуждается льготник) на имя заявителя, паспорт заявителя или его представителя (в этом случае потребуется и доверенность — документ, удостоверяющий полномочия представителя на подачу документов).

Как подать заявление о предоставлении СКЛ?

На личном приеме, по почте, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также через единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) или веб-сайт Краснодарского регионального отделения ФСС РФ.

Я подал заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки — как узнать о его регистрации?

Территориальные органы ФСС в десятидневный срок устно или письменно извещают гражданина о номере и дате регистрации его заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки. При приеме от граждан документов для постановки на учет на получение путевки выдается уведомление о постановке учет с указанием номера очереди. На официальном сайте Краснодарского регионального отделения ФСС льготники по номеру СНИЛС могут самостоятельно отслеживать в единой электронной очереди свой номер на получение санаторно-курортной путевки.

Как я получу путевку?

Территориальные органы ФСС и органы социальной защиты населения по месту жительства заблаговременно, но не позднее чем за восемнадцать дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное учреждение выдают гражданам санаторно-курортные путевки в соответствии с их заявлениями и справками для их получения.

В какие санатории можно получить путевку?

Путевки гражданам льготных категорий предоставляются в те санатории, с которыми региональным отделением ФСС заключены государственные контракты по итогам конкурентных процедур, с учетом рекомендованных профилей заболеваний.

Почему специалисты регионального отделения ФСС чаще всего предлагают путевки в местные санатории?

При лечении климатический фактор имеет меньшее влияние, чем реабилитационные мероприятия по специализации санатория, выполняемые в любой сезон. Учитывая возрастные особенности и состояние здоровья граждан, большая часть путевок приобретается в санаторно-курортные учреждения, которые обладают необходимыми возможностями для оздоровления инвалидов.

Имеет ли право инвалид выбрать для СКЛ определенный санаторий и время года?

Законом не предоставлено право выбора курортного региона и санатория для прохождения СКЛ. Предоставление путевки осуществляется в соответствии с профилем заболевания, указанным в медицинской справке льготника. Конкретные пожелания граждан по возможности могут учитываться специалистами ФСС.

Какова продолжительность СКЛ льготников по выдаваемым ФСС путевкам?

Длительность санаторно-курортного лечения составляет для детей-инвалидов 21 день, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга — от 24 до 42 дней.

Кто имеет право получить вторую путевку для сопровождающего лица?

Согласно действующему законодательству это дети-инвалиды, инвалиды I группы, граждане, признанные в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III групп с III степенью ограничения способности к трудовой деятельности, которым предоставляется набор социальных услуг по I группе инвалидности до очередного переосвидетельствования.

Кто может быть сопровождающим лицом инвалида и ребенка-инвалида?

Дееспособный совершеннолетний гражданин, который способен осуществлять уход за инвалидом либо ребенком-инвалидом: родитель, родственник, супруга, опекун и пр.

Как инвалиду получить талон на бесплатный проезд междугородним транспортом к месту лечения и обратно?

Порядок направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 года №617. В соответствии с ним органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения оформляется и выдается льготнику направление на лечение в медицинское учреждение в соответствии с образцом и заполняется талон №2. Талон №2 представляется гражданином в исполнительные органы ФСС РФ для обеспечения специальными талонами или именными направлениями на право бесплатного получения проездных документов к месту лечения и обратно.

В каких случаях территориальные органы ФСС предоставляют инвалидам специальные талоны и именные направления на право бесплатного получения проездных документов к месту лечения и обратно?

В случаях: проезда к месту СКЛ при предоставлении путевки региональными отделениями ФСС; проезда к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития РФ (при наличии направления на лечение и талона №2); проезда к месту СКЛ по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и в санаторно-курортные организации Министерства здравоохранения и Фонда национального благосостояния.

Какие документы необходимы для получения льготниками в ФСС талонов на бесплатные проездные документы к месту лечения и обратно?

Инвалиду необходимо обратится в региональное отделение ФСС с направлением на лечение и талоном №2, выданными исполнительными органами субъекта в сфере здравоохранения.

Какими видами транспорта можно добираться к месту СКЛ?

Согласно п. б п. 11 Правил финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 года №864, оплата транспортным организациям расходов по предоставлению проезда граждан к месту СКЛ осуществляется для следующих видов междугородного транспорта: поезда всех категорий (в том числе фирменные поезда — в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности); водный транспорт третьей категории; автомобильный транспорт общего пользования; авиационный транспорт (экономический класс).

В каких случаях льготник может воспользоваться авиатранспортом для проезда к месту лечения?

Получатели набора социальных услуг, не отказавшиеся от него в части проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, могут воспользоваться авиационным транспортом в следующих случаях: при отсутствии железнодорожного сообщения; при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга; при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом.

Выдали путевку на СКЛ, хочу поехать с супругой. Можно ли «разделить» путевку?

«Деление» путевки, а также передача путевки другому лицу не допускаются. Своей супруге по предварительной договоренности с санаторием можно купить путевку за наличный расчет на месте.

Получил уведомление о предоставлении путевки в санаторий, но сейчас поехать не могу. Исключат ли меня из очереди в случае отказа от путевки?

Если гражданин в установленном порядке обращался с заявлением о предоставлении путевки, подтвердив свое право медицинскими показаниями, и в течение календарного года не был обеспечен путевкой, право на ее получение сохраняется с учетом даты обращения. В случае отказа от получения путевки (путевка будет предложена следующему в очереди) заявление гражданина будет учитываться в единой очереди для обеспечения граждан путевками на СКЛ.

Как часто необходимо предоставлять в региональное отделение медицинскую справку для получения путевки формы 070/у?

Медицинская справка действительна в течение двенадцати месяцев и подается гражданином одновременно с заявлением на предоставление путевки на СКЛ. Учитывая, что путевка на СКЛ не может выделяться льготнику ежегодно, в территориальные органы ФСС по месту жительства медицинская справка по форме № 070/у предоставляется при постановке на учет и при получении путевки.

Если я приобрету санаторно-курортную путевку, мне оплатит ее ФСС?

Возмещение гражданам льготных категорий расходов на самостоятельно приобретенные санаторно-курортные путевки действующим законодательством не предусмотрено.

СКЛ противопоказано. Может ли инвалид получить путевку на отдых?

За счет средств федерального бюджета в рамках набора социальных услуг выделение путевок на отдых для инвалидов не предусмотрено действующим законодательством.

Должен ли ФСС РФ обеспечивать инвалида санаторно-курортной путевкой ежегодно?

Согласно ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 года №178-ФЗ периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год. Вышеуказанная норма не устанавливает обязанность ежегодного предоставления санаторно-курортного лечения, что подтверждает определение Конституционного суда РФ от 11 мая 2012 г. №817-0. Эти положения сами по себе не регулируют порядок предоставления путевок на санаторно-курортное лечение (как в рамках указанного периода, так и за его пределами). Территориальные органы ФСС РФ обеспечивают данных граждан путевками в зависимости от даты подачи заявления о предоставлении санаторно-курортного лечения.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО