Ломтики необычного

Таких, образно говоря, ломтиков в нашей жизни предостаточно. Это может быть что угодно, в любой сфере. В том числе и вещи, связанные с охраной окружающей среды. Кому-то они могут показаться вполне обычными — другим, наоборот, необычными. Но в любом случае эти вещи говорят об изобретательской мысли авторов, оттого и заслуживают внимания.

Летняя жара уже давно набрала обороты, и самый лучший способ избежать изнывания под палящим солнцем — освежающий напиток. Самоохлаждающаяся бутылка газировки, полностью выполненная изо льда,— идея настолько явная, что странно, почему раньше никто до этого не додумался. А предприимчивые сотрудники компании «Кока-Кола» изобрели такой напиток.

Сделанные с помощью силиконовой формы, наполненной фильтрованной водой, такие бутылки стали необычайно популярны среди любителей пляжей в Колумбии. После того, как напиток заканчивается, тара просто тает, оставляя после себя маленький сувенир — эластичный держатель с логотипом компании, который в дальнейшем можно использовать в качестве браслета.

Несколько лет назад сельские общины на Филиппинах предложили менять свечи и батарейные устройства на лампы, работающие… на морской воде. Альтернативный проект освещения, который стране, состоящей из многочисленных островов, мог дать возможность использовать в качестве ресурса соленую воду безопасным и экологически чистым способом.

Жители Филиппин в первую очередь использовали в своих домах свечи, парафин или лампы с батарейным питанием, что нередко становилось причиной пожаров. А солевая лампа использует раствор соли — две ложки на стакан воды. Даже морская вода может обеспечить восемь часов работы, а электрод способен «трудиться» почти год в зависимости от частоты использования. Сам процесс выработки электроэнергии является экологически чистым, потому как не выделяется никаких вредных газов.

Ярким примером экологически чистого производства энергии является концепт «песочной» лампы. Осветительное устройство работает как песочные часы: источником энергии для питания светодиодных ламп служит пересыпание песка. Кинетическая энергия падающих песчинок преобразуется в электрическую, обеспечивая непрерывное освещение. Когда песок заканчивается, чтобы заставить лампу вновь светиться, ее достаточно просто перевернуть.

Песочная лампа не требует никаких дополнительных источников энергии и совсем не загрязняет окружающую среду. Выполнена она из выдутого вручную стекла и переработанного дерева. В качестве песка используется мелкое переработанное стекло. По словам дизайнеров, света, выработанного песочными осветительными приборами, вполне достаточно для пользователя.

А можно ли объединить всеми любимую игру и выработку энергии? Оказывается, можно. Студенты Гарварда превратили футбольный мяч в генератор энергии. Чудо-мяч под названием SOCCET способен с каждым ударом накапливать кинетическую энергию. При помощи аккумулятора вырабатываемая в процессе игры в футбол кинетическая энергия сохраняется внутри шара, и затем мяч может быть использован в качестве автономного источника электропитания. Полчаса игры в футбол достаточно, чтобы обеспечить трехчасовую работу светодиодной лампочки. После испытания мяча в ЮАР экологи заявили, что этот недорогой и экологически безопасный энергоисточник является перспективным средством решения энергетической проблемы во многих странах.

Исследовательские лаборатории во всём мире разрабатывают новые технологии, которые смогли бы решить проблему утилизации электроники экологически чистым способом. Специалисты из Стэнфорда создали электронную пленку, которая растворяется в уксусе, а также способна повысить безопасность конфиденциальной информации.

А группа ученых из Университета Хьюстона разработала электронное устройство, которое может растворяться под воздействием воды, содержащейся в атмосфере. Более того, период времени, требующийся этому устройству для растворения, можно контролировать. Процесс растворения может быть смоделирован так, чтобы он занимал от нескольких дней до нескольких недель.

Создан и уникальный пляжный лежак. Благодаря питанию от солнечных элементов он не только самостоятельно перемещает свой тент в зависимости от текущего положения солнца, но и в состоянии подзаряжать и различные гаджеты.

Наверняка у большинства из нас были ситуации, когда в самый неожиданный момент разряжался аккумулятор мобильного телефона, а необходимость сохранять связь была крайне важна. А вот специальный экологический аккумулятор может заряжаться во время обычного вращения на пальце. После 130 оборотов заряда телефона хватает на две минуты разговора или на 25—30 минут автономной работы. Это удобно и, главное, не вредит окружающей среде. Единственный минус такого изобретения — пальцы быстро устают и натираются. Принцип работы устройства относительно прост: при вращении аккумулятор поглощает кинетическую энергию пальца и преобразует ее в электрическую. Это не так уж сложно, особенно для тех, кто любит покрутить в руках какую-нибудь вещицу.

Девять лет назад дизайнер Анастасия Жакова предложила оригинальный концепт мобильного телефона, дизайн которого соответствовал его экологической направленности: две половинки устройства были выполнены в виде листьев растения, соединенных тонкой перемычкой, похожей на стебель. Для производства устройства предполагалось использовать только экологически чистую пластмассу. Аппарат можно использовать и в качестве многоцелевого мини-компьютера. В частности, он способен проецировать лазерную клавиатуру на любую поверхность, обеспечивая удобный и быстрый доступ в Интернет. В телефоне нет традиционного аккумулятора: зарядка устройства осуществляется от солнечной энергии. Причем аппарат можно носить на руке в качестве эффектного аксессуара.

Что можно сказать о парковой скамейке? Вряд ли большинство обывателей способны представить, что у нее могут быть какие-то новые функции, кроме предоставления возможности передохнуть. Сразу же в воображении возникает классическая конструкция из дерева, бетона или кованого металла. А в Массачусетском технологическом университете изобрели скамейку, которую можно назвать экологически безопасной. Сочетая в себе функцию качелей, она даже может претендовать на статус небольшой беседки. Изделие выполнили из дерева и оснастили комплектом солнечных батарей, оборудовали поворотным устройством, которое автоматически ее разворачивает в зависимости от расположения солнца. Однако изобретателям этого показалось мало, и они добавили возможность использования механической энергии, передаваемой человеком во время качания.

В отличие от американцев, французские изобретатели представили экологическую линию мебели для улицы. В нее вошли предметы, у которых в качестве спинок и подлокотников используются растения. Журнальный стол со столешницей покрыты травой. Такую мебель можно расположить в любом месте сада, и она никогда не потеряет своей актуальности, ведь сами растения можно по желанию менять, используя один и тот же контейнер.

Одна из ирландских компаний пошла на многое, чтобы обеспечить максимально возможное количество частей в компьютере, которые впоследствии могут быть переработаны. Он имеет сенсорный экран, деревянную раму, а вместо вентилятора оснащен системой медных трубопроводов для уменьшения уровня шума. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу при его производстве на 79 процентов меньше, чем у обычных компьютеров. Кроме того, 98 процентов частей аппарата может быть переработано, например, для последующего использования в других компьютерах.

Голландская компания создала мебель, которая придется по душе всем любителям морей и океанов. Это стол и стул, сделанные из морских водорослей и безопасного для экологии биопластика, который использовали для ножек мебели. Целлюлоза, извлеченная из бурых водорослей, стала основой для пряжи. Даже краску для покрытия мебели голландцы изготовили из водорослей.

Предприимчивые изобретатели уверены, что даже если мебель впоследствии просто будет выброшена на свалку, то при разложении она никак не загрязнит окружающую среду металлом, красками и любыми другими вредными примесями.

Любопытное изобретение в качестве экономичного и простого варианта охладиться предложил житель Бангладеш Ашис Паул. Он придумал инновационный способ получать прохладный воздух в доме при помощи нескольких пластиковых бутылок и простых законов физики.

По его технологии специальный щит устанавливается в стену подобно тому, как устанавливается москитная сетка в окно. В нем прорезаются круглые отверстия, куда вставляются пластиковые бутылки. Важно, чтобы широкая часть бутылки находилась на улице, а воздух в дом попадал из узкого горлышка. Как считает Паул, теплый воздух стремится расшириться в объеме, но для того, чтобы протолкнуться в узкое горлышко бутылки, ему нужно будет уменьшить объем, то есть охладиться.

Благодаря такому необычному кондиционеру температура воздуха в доме может уменьшаться от пяти до пятнадцати градусов. Изобретение экологичное, потому что для его создания необходимо определенное количество пластиковых бутылок, а это значит: вместо того, чтобы лежать на почве и загрязнять ее, пластик будет служить людям в жару, не расходовать электричество и работать естественным образом.

Все вышеперечисленные факты красноречиво говорят о том, что люди стали бережнее относиться к природе, стараться исправлять прошлые ошибки и создавать экологические изобретения, которые хоть в какой-то степени улучшают окружающую среду.

Тема экологии проходит в нашей жизни красной нитью. В магазине мы всё чаще и чаще стараемся выбрать продукты с пометкой «био», для многих стала важна и экологическая обстановка того региона, откуда поступает товар или сырье для его производства. И с каждым годом нас не перестают удивлять эконовинки. Некоторые видят в них некую экзотичность, но при более подробном анализе становится очевидна целесообразность их внедрения и разумная польза для человека и окружающей среды.

Много лет человек вел себя в природе как слон в посудной лавке. Давно настало время задуматься, попытаться исправить старые ошибки и постараться не допускать новые. Мы стали осознавать необходимость экономии ценного сырья и ресурсов. Постепенно людям необходимо выходить из образа самодурных царей природы и учиться быть ее заботливыми друзьями. И экоизобретения помогают в этом.

Михаил МУСАЕВ