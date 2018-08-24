Гидроэнергетический потенциал малых рек Кубани

Вода всегда была важнейшим из ресурсов цивилизации. В этом смысле положение не изменилось и сегодня. Разве что значение воды еще более возросло в условиях бурно развивающихся экономик.

Природа предоставила в распоряжение кубанцев более двух тысяч рек и речек, энергия которых во многом нами не задействована.

Я стоял на верху плотины Федоровского гидроузла, потрясенный немыслимо грандиозным видом могучих струй воды, вырывающихся из плотины и с громом, грохотом обрушивающихся вниз бурными потоками. Внизу вода кипела, заворачивала огромные воронки, демонстрируя невероятную силу, разбрасывая брызги и создавая туман, рвалась вперед, образуя огромное водное пространство, которому, казалось, нет конца.

В напоре воды главной реки Кубани была такая невероятная силища, что невольно подумалось: почему мы берем воду реки только для полива в основном рисовых чеков, когда можно и нужно использовать еще и энергию реки? Ведь река — это вечно возобновляемая энергия.

Куда утекает энергия

Причем не надо нарушать экологию, устраивать водохранилище, затапливать берега и знаменитые кубанские черноземы. Дармовая, экологически чистая энергия сама просится нам в руки. А мы игнорируем ее. Такую же гидроэлектростанцию можно возвести на сбросе воды из Кубанского водохранилища в реку. По результатам технико-экономического обоснования АО «Ленгидропроект» (Санкт-Петербург) на сбросе воды из водохранилища может быть построена гидроэлектростанция мощностью 60,4 Мвт со среднегодовой выработкой электрической энергии в количестве 265 млн квт∙ч.

Перспективными для производства электроэнергии являются также Белореченское и Майкопское водохранилища, где можно возвести ГЭС каждая мощностью 10 Мвт. МГЭС мощностью 3,8 Мвт можно возвести на головном Федоровском гидроузле.

В крае эксплуатируется 104 водохранилища вместимостью более 1 миллиона кубических метров каждое. Все они построены для орошения, рыбного хозяйства, водоснабжения. В то же время создаваемые плотинами гидроузлов отдельных водохранилищ напоры и пропуски могут быть использованы для выработки электроэнергии.

Суммарная мощность перспективных гидроэлектростанций в крае составляет 123,43 Мвт, что в 1,44 раза больше мощности эксплуатируемых станций (85,9 Мвт).

На реке Кубани есть комплекс ГЭС и ГАЭС, состоящих из трех групп ГЭС в составе девяти гидроэлектростанций и одной гидроаккумулирующей станции. Они находятся в руслах Большого Ставропольского и Невинномысского каналов.

Реальность и мифы

В Краснодарском крае таковых нет. Между тем около пятидесяти малых электростанций на Кубани было в пятидесятые — семидесятые годы минувшего века. И сегодня еще развалины тех станций напоминают о себе. Почему они оказались лишними? Прежде всего, в те времена увлечения гигантоманией строили гигантские гидроэлектростанции на великих реках, и, как утверждали тогда, эти станции давали самую дешевую электроэнергию, которую потом перебрасывали на далекие расстояния туда, где энергии не хватало. Анатолий Аграновский, корреспондент газеты «Известия», первый развеял этот миф о сказочной дешевизне электроэнергии, производимой гигантскими электростанциями, включив в ее стоимость не включенные Госпланом миллионы киловатт, потерянные при передаче электроэнергии на большие расстояния, а терялось, между прочим, до 25 процентов, миллионы кубометров вырубленных лесов и затопленных под искусственными морями лугов и пашен, месторождений минералов, переносились сотни населенных пунктов, выводились из оборота огромные площади земель сельскохозяйственного назначения, терялись традиционные нерестилища рыб и как следствие резко уменьшались уловы рыбы. Суммировав эти безвозвратные потери, Анатолий Аграновский показал истинную стоимость энергии, которая оказалась во много раз выше той, что указывали энергетики и Госплан. О непоправимом вреде, нанесенном экологии территорий, где были возведены гигантские электростанции, речи вообще не шло. Мы покоряли природу и гордились этим.

В девяностые годы минувшего века на Кубани активно дебатировался вопрос о том, что краю не хватает электроэнергии и поэтому нужно строить атомную электростанцию или мощную ТЭЦ. Территорию под будущую генерацию определили в Мостовском районе. Мало того, что любая из станций, если бы ее построили, могла нанести непоправимый вред экологии этого редкого по красоте региона Кубани, так еще ожидалось затопление части территории, что вызвало возмущение жителей района.

Не знаю, как бы повернулись события, но охотников дать кредит под новодел не нашлось. И, к радости жителей района и всего края, проект был похоронен.

Малая энергетика — большие перспективы

Сегодня проблем с электричеством на большей территории края нет.

Но возрастающая необходимость удовлетворения существующих потребностей населения и промышленности в электрической и тепловой энергии, особенно в сельскохозяйственных районах, удаленных от центральных энергетических сетей, приводит к необходимости развития возобновляемой энергетики, в том числе нетрадиционной и малой.

Это также обуславливается необходимостью решения проблем обеспечения края энергией в будущем, связанных с ограниченностью ископаемых видов топлива и соблюдением экологической безопасности.

Кубань — это не только степные просторы, но и предгорья и горы, куда проблематично тянуть электролинии, газ. Там нужно использовать нетрадиционные источники энергии: солнце, ветер, малые электростанции.

Недавно губернатор края Вениамин Кондратьев побывал в Испании и договорился о поставке в край восьми ветровых энергоустановок. Это начало большой и долговременной работы по использованию в крае нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Наиболее перспективным направлением было бы использование потенциала гидроэнергетических ресурсов рек и водохранилищ Краснодарского края.

Уникальные запасы угля, газа, нефти в нашей стране не умаляют важности аргументов в пользу необходимости использования возобновляемых источников энергии, так как уже в нынешних условиях созданы экономически и экологически эффективные области использования возобновляемых источников энергии. К ним следует отнести населенные пункты, находящиеся в зоне автономного энергоснабжения, а также территории дефицитных энергосистем и населенные пункты, находящиеся в зонах с неблагоприятной экологической обстановкой.

Признаемся, что это не ноу-хау. Малая энергетика за последние годы заняла видное место в качестве важной составляющей электроэнергетики многих стран мира.

Большое количество малых ГЭС построено в Западной Европе, в частности в Норвегии и Швейцарии, где нет больших рек. Но они так умело, грамотно используют электроэнергию малых рек, что ее с лихвой хватает не только на внутренние нужды этих стран, но и на экспорт электроэнергии в соседние государства. Энергия малых рек с успехом используется в Австралии, Северной и Южной Америке. Лидирующие позиции в использовании и развитии малой гидроэнергетики принадлежат Китаю. Десять лет назад суммарная установленная мощность малых ГЭС здесь составляла более 30,5 миллиона квт. В ряде стран, таких как США, Канада, Швеция, Испания, Франция, Италия, установленная мощность малой гидроэнергетики в каждой из них превышает 1 миллион квт.

Дайте мне рычаг

«Дайте мне рычаг — и я переверну землю»,— говорил Архимед. Где он, кубанский Архимед, который скажет: «Дайте мне небольшую реку — и я зажгу над Кубанью новое солнце — электрическое»? Достоинством малых ГЭС является низкая абсолютная капиталоемкость, короткий инвестиционный цикл. Они могут сооружаться практически на любых водных объектах, имеющих гидроэнергетический потенциал: на малых реках и ручьях, водосбросных сооружениях мелиоративных систем, водосбросах ТЭЦ, питаемых водоводах и других.

Кубань природой не обижена. Малые реки края формируют значительную часть речного стока края, таят миллионы киловатт электроэнергии. Опыт использования гидроэнергии малых рек Кубани в 50—60 годы прошлого века говорит о том, что этот опыт может быть использован и сегодня, когда всё большее внимание уделяется рациональному использованию природных богатств края и страны и экологической безопасности. В середине прошлого века наша страна занимала ведущие позиции в мире по сооружению малых ГЭС. Их было построено более шести тысяч с половиной.

Возросший интерес к альтернативной энергетике в последние годы связан с тем, что в промышленно развитых районах страны, особенно в европейской части, в основном исчерпаны возможности крупного энергетического строительства. Это также связано с преодолением негативной реакции на экологические последствия такого строительства.

Восстановить разрушенное

Если говорить конкретно о возрождении малых гидроэлектростанций на Кубани, то наиболее рациональным направлением является реконструкция и восстановление ранее существовавших, но впоследствии выведенных из эксплуатации малых ГЭС (МГЭС). Конечно, на новом техническом уровне. На данный период из построенных в середине прошлого века гидроэлектростанций в крае сохранились три: Белореченская — мощностью 48 Мвт, Майкопская — мощностью 9,4 Мвт на реке Белой, Краснополянская — мощностью 28,5 Мвт на реке Мзымте. Кстати, энергетические мощности данных рек далеко не исчерпаны. Остальные ГЭС мощностью до нескольких сотен киловатт списаны и разрушены.

На ряде бывших малых ГЭС края сохранились гидротехнические сооружения и подпертые бьефы, которые используются в рекреационных, водохозяйственных, мелиоративных целях, что значительно упрощает и удешевляет задачу восстановления объектов и что, крайне важно, снимает ряд задач, связанных с экологией.

Сегодня, основательно разрушив экологию, мы наконец начинаем задумываться о последствиях того, что творим. Что все мы — дети природы, и не более того. И можем существовать, если будем жить в ладу с природой. Другого пути просто нет.

При этом требования, которым должны отвечать малые гидростанции, по мнению ученых и специалистов, должны быть следующие: назначенный ресурс времени работы, возможность длительной работы без технического обслуживания, полная автоматизация технологических процессов с возможностью ручного управления, быстрота пуска, возможность гибкого маневрирования, блочная поставка, компактность, минимальный штат обслуживающего персонала и, наконец, сбереженная экология.

Доктор технических наук Кубанского аграрного университета Роберт Амерханов считает, что существует реальная возможность перспективного строительства 18 малых ГЭС на реках черноморского побережья и левобережных притоках реки Кубани. Из основных направлений развития электроэнергетики на перспективу в нашем крае является потенциал освоения малой гидроэнергетики. Для строительства малых ГЭС лучше всего подходят горные, удаленные районы края, на концевых участках ЛЭП, а также в районах ненадежного энергоснабжения.

Малые ГЭС могут рассматриваться также и в качестве аварийных, на случай отключения энергоснабжения района.

Строительство малых ГЭС, несомненно, будет способствовать укреплению и развитию хозяйственной базы районов, улучшению местного транспортного обеспечения, рекреационного использования, энергоснабжения и связи.

По мнению профессора Кубанского аграрного университета Виталия Бутузова, малые ГЭС выгодно отличаются от других источников энергии, прежде всего — независимостью от конъюнктуры и непрерывно растущих цен на топливо, потребностью в небольших единовременных вложениях средств, дающих быструю отдачу по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии, а также надежностью вложения инвестиций.

По подсчетам специалистов, валовой потенциал учтенных на территории Краснодарского края рек — 21 миллиард квт·ч. При этом, по экспертной оценке, на долю малой гидроэнергетики из этой величины приходится около 15 миллиардов квт·ч. Технический потенциал — около 4 миллиардов квт·ч.

В крае есть ученые и специалисты, способные многое сделать для укрепления энергетической базы Кубани. Так, в Кубанском государственном аграрном университете есть единственная в стране кафедра ядерной и нетрадиционной энергетики, которая выпускает специалистов, готовых работать с нетрадиционными, возобновляемыми источниками энергии. Некоторые из них уже защитили кандидатские диссертации. И появился долгожданный первый заказчик. Организация, которая заключила договор с учеными на предмет реконструкции одной из бывших гидроэлектростанций на Кубани. Ну что ж, мудрость гласит: и самая дальняя дорога начинается с первого шага. Пусть он послужит первым шагом к возрождению малой гидроэнергетики Кубани.

Виктор БОГДАНОВ