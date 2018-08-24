В интересах укрепления законности и правопорядка

Прокуратура Западного административного округа информирует о проделанной в первом полугодии 2018 года работе по укреплению законности и правопорядка на поднадзорной территории.

Работа органов прокуратуры в анализируемый период по-прежнему являлась социально ориентированной и направленной на восстановление прав незащищенных категорий граждан, права получения вознаграждения за труд, реализацию жилищных прав.

В частности, активизирована исковая работа, в том числе путем защиты прав граждан в судебном порядке. Так, по иску прокурора округа о признании договора дарения недействительным восстановлены права гражданина, неспособного по состоянию здоровья защищать свои интересы, на проживание в жилом помещении, от приватизации которого он ранее отказался в пользу другого лица. Также в интересах пенсионера прокурором в суд подано заявление об установлении юридического факта признания военного билета документом, подтверждающим факт его награждения знаком «Отличник Советской Армии» с целью оказания содействия в получении звания ветерана труда.

Внесено более 1 тысячи актов реагирования в сфере оплаты труда, по результатам которых произошло реальное погашение долгов по зарплате на сумму более 30 млн рублей (при этом на пяти предприятиях задолженность ликвидирована полностью на сумму более 6,3 млн рублей).

Превентивной направленностью надзорной деятельности удалось добиться отсутствия просроченной кредиторской задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Принятыми мерами (проведением рабочих встреч с руководством ресурсоснабжающих и подрядных организаций, оказанием помощи гражданам в подготовке иска в суд к застройщику и т. д.) удалось добиться обеспечения жителей самовольно построенного многоквартирного жилого дома по ул. Минская, 14, надлежащим объемом необходимых коммунальных ресурсов.

В сфере преступности в первом полугодии 2018 года удалось добиться значительного снижения числа убийств — 0 (АППГ-6). Работа полиции была нацелена на профилактику их совершения на автомойках, бытовках и пр.

За истекший период продолжилась тенденция снижения числа зарегистрированных краж, практически на прежнем уровне осталась раскрываемость тайных хищений чужого имущества.

В анализируемом периоде на 19,4 процента снижено число грабежей, а также незначительно увеличилась раскрываемость данной категории преступлений.

На постоянной основе ведется работа в сфере обеспечения законности в учетно-регистрационной дисциплине.

Прокуратурой также принимались меры для расследования и направления в суд уголовных дел, имеющих широкий общественный резонанс. Так, благодаря настойчивой позиции прокуратуры, округа уголовное дело по обвинению организованной преступной группы — руководства КПК «Прогресс», ущерб от действий которого превышает десятки миллионов рублей, а количество потерпевших исчисляется сотнями, окончено производством, направлено в суд.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года окончено предварительное расследование резонансного уголовного в сфере долевого строительства многоквартирного дома Дурнев В. А., Герб Н. В. ЖСК «Юбилейный», которыми 48 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 78 млн руб.

Судами первой инстанции рассмотрено 429 уголовных дел, из которых по 350 постановлены обвинительные приговоры, по 19 применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 27 уголовных дел прекращено по нереабилитирующим решениям, в применении двух судебных штрафов судом отказано (по инициативе прокурора). Оправдательные приговоры не постановлялись, по реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались.

Работа прокуратуры округа по принятию мер, направленных на укрепление законности и правопорядка, будет продолжена.

Прокуратура Западного административного округа г. Краснодара