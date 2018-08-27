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Глава Новороссийска объявил конкурс на создание бренда города

Понедельник, 27 августа 2018 05:41
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Сейчас местная администрация разрабатывает соответствующее Положение. Конкурсный отбор пройдет с сентября по ноябрь, а итоги подведут к концу года. В комиссию войдут представители худсовета, архитекторы, дизайнеры.

«Сегодня брендирование, то есть фирменный стиль городов, — это популярная и довольно успешная мировая практика», — рассказал Игорь Дяченко.

По его словам, такой эффективный прием для привлечения отдыхающих уже используют в Анапе и Сочи.

Мэр рассчитывает на заинтересованность в мероприятии среди дизайнеров творческих архитектурных мастерских, студентов архитектурно-дизайнерских факультетов высших учебных заведений Южного федерального округа.

Игорь Дяченко считает, что задача бренда более развлекательная, чем серьезная. Он должен подчеркивать уникальность города, но все же в первую очередь — создавать настроение.

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