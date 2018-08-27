На Кубани в акции «Ночь кино» приняли участие более 290 тыс. зрителей

Всего в регионе прошло 1765 мероприятий и 1017 киносеансов. Организаторы открыли 327 киноплощадок. Это на 81 больше, чем в 2017 году.

Главный киноконцерт дали на площади имени А. С. Пушкина. На сцену поднялись лучшие артисты Кубани. В это время жители и гости города познакомились с историей отечественного кино, развитием кинематографа на Кубани, присоединились к киновикторинам.

В 19:00 горожан пригласили на тематические площадки. Там проходили концерты, викторины, конкурсы, квесты, мастер-классы.

А с 20:00 до 01:00 на всех киноплощадках включили фильмы. Показ был бесплатный.