Жителя Сочи осудят за бандитизм в Кургане

В суд Курганской области передано уголовное дело в от ношении жителя Сочи, который обвиняется в серии тяжких преступлений: бандитизме, разбое, покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, по версии следствия, с сентября 2002 года по март 2003 года 46-летний мужчина, действуя в составе вооруженной банды, совершил указанные преступления на территории города Курган.

В частности, он принимал участие в совершении разбойного нападения на курганскую квартиру, где проживали двое супругов, из которой были похищены денежные средства и иное имущество общей стоимостью более 500 тысяч рублей. Также он участвовал в разбойном нападении с применением огнестрельного оружия на жителя Кургана, занимавшегося нелегальным обменом валюты. Кроме того, им совместно с другими участниками банды совершено покушение на убийство курганского бизнесмена с целью невозвращения ему крупного денежного долга.

Преступнику удавалось много лет скрываться от правосудия на территории нескольких регионов России, пока в марте этого года его не задержали в Сочи и не заключили под стражу. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв.

Другие участники этой банды ещё в 2015 году были осуждены к различным срокам лишения свободы от 10 лет до пожизненного заключения.