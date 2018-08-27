Более 4000 кубометров вторсырья собрали в горах Сочи

«Зеленая» инициатива стала частью реализации программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор».

- По предварительным оценкам, почти половина образующегося на нашем горнолыжном курорте мусора – это вторичное сырье, которое может быть переработано. Речь идет, прежде всего, о картонной и пластиковой упаковке, занимающей значительную долю всего потока отходов, - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

За период с ноября 2016 по февраль 2018 года на курорте «Роза Хутор» было собрано 4400 кубических метров вторсырья. Для их вывоза понадобилось бы 110 грузовиков. Общая экономия на вывозе отходов составила порядка трех миллионов рублей.

- Сегодня на курорте «Роза Хутор» работает порядка 200 различных бизнесов – от небольших кафе и магазинов до крупных отелей. В этом году мы организовали собственный сервис сбора вторсырья, когда отходы каждый день забираются прямо «от двери» предприятий. Для концентрации собранного на курорте вторсырья оборудовали специальный склад. Здесь же установили пресс для формирования кип вторсырья, а также специальный погрузчик. С мая по август 2018 года на горном комплексе было собрано 28 тонн картона, 649 килограммов пластиковых бутылок и 2600 килограммов глянцевых журналов, 723 килограмма пластиковой пленки и 70 килограммов пенопласта, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

«Зеленую» инициативу горного комплекса поддержали и на побережье. Помимо картона, пластика и стекла в комплексе зданий Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) начали собирать батарейки. Для этого в учебном корпусе и в гостиницах, созданных компанией «Юниверсити Плаза», были установлены специальные тубы. В течение полугода использованные батарейки в них бросали не только гости отелей, но и все желающие сочинцы.

- За полгода сбора батареек мы собрали около 100 килограмм. Использованные батарейки довольно опасны для окружающей среды. Они содержат такие тяжелые металлы, как ртуть, никель, кадмий, свинец и другие. Если выбрасывать батарейки с обычным мусором, то все эти элементы попадают в почву и грунтовые воды, а значит, наносят вред экологии, - пояснила эколог компании «Юниверсити Плаза» Лилия Андреева.

Собранные батарейки передаются специализированной лицензированной компании, а те, в свою очередь, отправляют транспортную партию на переработку в Челябинск. Здесь находится единственный в нашей стране завод, который занимается переработкой использованных аккумуляторов. Такой способ позволяет не только сберечь природу, но и получить чистые металлы или их соли, графит и железо без первичных ресурсов.

Ирина СИЗОВА