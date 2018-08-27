Ангары-самострои снесены по решению суда

В пригороде Краснодара под снос пошли сразу несколько самовольно возведенных построек.

Предприимчивый житель поселка Индустриального возвел несколько ангаров и беседку общей площадью 300 квадратных метров. Как выяснилось в процессе судебных разбирательств, необходимые документы на объекты недвижимости отсутствовали.

В соответствии с решением суда строения признаны самовольно возведенными и подлежащими сносу. Взыскателем в рамках исполнительного производства выступила администрация Краснодара. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю Владимир Сарапкин предпринял в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве». Несколько раз гражданин привлекался к административной ответственности, с него взыскан исполнительский сбор.

Планомерными и профессиональными действиями судебный пристав смог донести до владельца самостроев: уклониться от исполнения решения суда не получится.

В конечном итоге должник принял верное решение. Он не стал дожидаться назначения подрядной организации (оплата за работу которой полностью легла бы на его плечи) и осуществил снос построек самостоятельно и за собственный счет. Судебному приставу оставалось только удостовериться в фактическом исполнении требований исполнительного документа.