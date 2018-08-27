Заплати налоги – и спи спокойно!

Судебные приставы Тихорецкого районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю провели рейдовое мероприятие по взысканию налоговых задолженностей.

Целью рейда, в котором приняли участие представители налоговой службы, стало взыскание налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, а также повышение уровня платежной дисциплины налогоплательщиков, путём их информирования о последствиях имеющейся налоговой задолженности, способах её урегулирования, случаях уточнения налоговых обязательств.

В ходе мероприятия представители Закона осуществили выезд по десяти адресам. 4 неплательщика – физические лица, имеющие задолженность по имущественным налогам, остальные – граждане, имеющие предпринимательскую задолженность и работающие в специальных налоговых режимах.

Активная позиция работников Службы принесла хороший результат – по итогам рейда взысканы задолженности на общую сумму 158 тысяч рублей.

Следует добавить, что взыскание налоговых задолженностей – важное направление работы судебных приставов Кубани. Все средства, взысканные в соответствии с исполнительными документами данной категории, поступают в бюджеты различных уровней. Рейдовые мероприятия по взысканию налоговых задолженностей давно доказали свою эффективность. Они на регулярной основе проходят во всех структурных подразделениях УФССП России по Краснодарскому краю.