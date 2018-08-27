В Крымском районе выясняются обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетней

В правоохранительные органы Крымского района поступило заявление родителей 14-летней Анны Патриной о ее безвестном исчезновении. По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, 20 августа 2018 года несовершеннолетняя самовольно покинула свой дом в станице Варениковской, и с тех пор на связь не выходила и ее местонахождение не установлено. Ранее девочка неоднократно уходила из дома, но впоследствии возвращалась.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 160 см, глаза карие, худощавого телосложения, волосы прямые до плеч коричневого цвета. Особые приметы: волосы выбриты на голове у правого веска.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(989) 234-77-77 либо 02 (с мобильного-102).

Следственный комитет России призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей. Любая информация, малозначительная на первый взгляд деталь могут оказаться важными при поисках пропавшего ребенка.