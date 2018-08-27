Активисты ОНФ выявили основные проблемы доступности проезда пожарных расчетов во дворы многоквартирных домов в Краснодарском крае

Региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае инициировало мониторинг доступности проезда к многоквартирным домам в крупных городах региона в случае возникновения пожара. Все выявленные нарушения направлены в Государственный пожарный надзор региона, после проведения повторных рейдов на площадке ОНФ будет проведена рабочая группа.

Мониторинг был запущен после инцидента в городе Краснодаре в июле 2018 года во дворе многоэтажного дома. Тогда, на сигнал о пожаре приехало 12 спец машин и 2 мотоцикла, однако, более часа крупные авто не могли проехать к дому, все въезды были наглухо перекрыты личными автомобилями жителей. В том случае вызов оказался ложным, но выявил серьезную проблему.

Мониторинг ОНФ был проведен в трех активно застраиваемых городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи и Новороссийске - проверено 23 жилых комплекса. Выявлено четыре основных типа нарушения: отсутствие контроля управляющей компании в организации пожарной безопасности во дворах (40% случаев): установка шлагбаумов, бетонных плит на проезде, отсутствие контроля за незаконно установленными ограничителями парковки во дворе самими жильцами; халатность жильцов (40% случаев): ссылаясь на нехватку парковочных мест, жители МКР ставят свои автомобили на поворотах, в один – два ряда, тем самым лишая возможности проезда спец техники; несоблюдение пожарных норм застройщиками (10% случаев): распространённо в пос. Молодежном и Музыкальном г. Краснодара – плотная застройка и установка бетонных заборов возле МКД; нарушения частных предпринимателей (10 % случаев): строительство ларьков, заборов, которые делают невозможным проезд.

«Результаты мониторинга просто пугают, ведь в каждом осмотренном дворе была зафиксирована недоступность проезда для пожарных автомобилей в случае возникновения ЧС. И лишь в трех случаях речь идет об изначально незаконной застройке, нарушении технического регламента или «Свода правил градостроительства», о «самостроях», сданных в эксплуатацию через суд. А самыми частыми нарушениями являются пренебрежение правилами безопасности непосредственно жителями и управляющими компаниями многоквартирных домов, - прокомментировала инициатор мониторинга, эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Всем известна проблема нехватки парковочных мест во всех крупных городах России. На сегодня законодательство накладывает обязательства на застройщика об организации хотя бы одного парковочного места на квартиру. Однако, как правило, в каждой второй семье минимум 2 автомобиля. Следить за исполнением данного закона обязательно, однако каждый из нас с вами должен помнить, что комфорт парковки и безопасность всего двора нельзя ставить на одну чашу весов. Паркуясь, нужно помнить

об этом. Все выявленные нарушения направлены в Государственный пожарный надзор, для проведения рейдов уже надзорными ведомствами, а в октябре мы проведем заседание рабочей группы по данному вопросу, оставлять ситуацию без решения нельзя, речь идет о безопасности».

Региональное отделение ОНФ призывает жителей Краснодарского края проявлять активную гражданскую позицию в вопросе организации пожарной безопасности, если это зависит от граждан. В противном случае, просим сообщить на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. о нарушении норм законодательства в данной сфере.