Залог прогрессивного развития экономики

Под председательством руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю Олега Тихенького состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Краснодарского УФАС России за второй квартал 2018 года.

В мероприятии приняли участие и выступили с приветственным словом министр экономики Краснодарского края Александр Руппель и заместитель главы муниципального образования г. Краснодар Виталий Косенко.

В ходе проведения публичных обсуждений были освещены результаты правоприменительной практики контролирующего органа в рамках осуществляемого контроля законодательства о защите конкуренции, законодательства о контрактной системе, законодательства о рекламе и даны ответы на вопросы участников публичных обсуждений.

Олег Тихенький довел до сведения присутствующих информацию о мерах по реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, о необходимости развития малого и среднего предпринимательства, о методах борьбы Краснодарского УФАС России с недобросовестными жалобщиками, а также о проведении международного мероприятия «Неделя конкуренции в России», которое будет проходить в Сочи в сентябре 2018 г.

В ходе публичных обсуждений выступили сотрудники Краснодарского УФАС России по всем направлениям деятельности управления.

Заместитель руководителя, начальник отдела контроля закупок Людмила Литовченко выступила с информацией об основных нарушениях, возникающих в сфере госзакупок, а заместитель начальника отдела контроля закупок Евгения Колесникова доложила об изменениях, внесенных в законодательство о закупках.

В своем докладе заместитель руководителя, начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Виктория Оберемок выступила с информацией об основных нарушениях в сфере законодательства о рекламе и антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции.

Главный специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Каспар Черкезов выступил с информацией о нарушениях антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции в связи с незаконным использованием символики ФИФА при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу-2018.

Заместитель начальника отдела контроля в ТЭК и связи Екатерина Войченко выступила с информацией о порядке введения режима ограничения потребления электрической энергии, контроль за которым осуществляется Краснодарским УФАС России, а также о нарушениях, допускаемых гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями).

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти Оксана Сафронова выступила с информацией о проблемах, возникающих при рассмотрении жалоб на действия организаторов торгов при проведении обязательных торгов в соответствии с действующим законодательством. В частности, при предоставлении права на земельные участки, при реализации имущества лица, объявленного банкротом, при проведении конкурса по выбору управляющей компании многоквартирного дома, при проведении закупок, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Заместитель начальника отдела контроля экономической концентрации, проверок и анализа Евгений Богославский выступил с информацией об изменениях, планируемых к внесению в Закон о торговле, в связи с возникающими на сегодняшний день нарушениями в указанной сфере.

Пресс-служба Краснодарского УФАС России