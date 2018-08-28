Пенсионный фонд РФ до 1 октября текущего года принимает заявления об отказе от предоставления набора социальных услуг

Пенсионный фонд РФ в соответствии с законодательством осуществляет ряд социальных выплат федеральным льготникам. К ним, в частности, относится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) отдельным категориям граждан из числа федеральных льготников.

При этом льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Пунктами 3 и 4 статьи 3.4 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусмотрены нормы, позволяющие отказаться от получения набора социальных услуг полностью или частично, подав в территориальный орган Пенсионного фонда РФ до 1 октября текущего года по месту получения ежемесячной денежной выплаты соответствующее заявление, действие которого начинается с 1 января следующего года.

Следует отметить, что с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составляет 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

— обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (пункт 1 часть 1 статьи 6.2 закона от 17.07.1999) — 828 руб. 14 коп.;

— предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний (пункт 1.1 части 1 статьи 6.2 закона от 17.07.1999) — 128 руб. 11 коп.;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (пункт 2 части 1 статьи 6.2 закона от 17.07.1999) — 118 руб. 94 коп.

Данное заявление будет иметь силу до того момента, пока гражданин не примет решение возобновить получение льгот в соответствии с Федеральным законом от 11.12.2008 №269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан».

Управление ПФР в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара Краснодарского края