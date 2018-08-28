Есть пятитысячный!

В Краснодарском краевом перинатальном центре с начала года родился 5-тысячный ребенок.

Всего за семь с лишним лет работы перинатального центра Детской краевой клинической больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края на свет появились более 44 тысяч малышей. Из них более 1600 двоен и 74 тройни.

В краснодарском краевом перинатальном центре оказывается специализированная медицинская помощь: ведение беременности и родов у пациенток с отягощенным акушерским анамнезом, после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), беременным с выявленной патологией со стороны плода, требующей лечения, включая и хирургическую коррекцию во время беременности или сразу после рождения.

Уникальность перинатального центра Детской краевой клинической больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края состоит в том, что сразу же после рождения недоношенные, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, и больные дети получают высокотехнологичную помощь на уровне европейских перинатальных технологий. Самый маловесный выхоженный пациент родился с массой тела всего 440 г. Всего же за время работы здесь появилось на свет более 1500 малышей с очень низкой массой тела.

Краевой перинатальный центр занимает особое место в системе родовспоможения Краснодарского края. Благодаря в том числе оснащенности современным оборудованием и труду высококвалифицированного медперсонала ПЦ на Кубани достигнуты одни из самых лучших в России показателей. Показатель младенческой смертности в нашем регионе на европейском уровне: 4,6 — это ниже среднероссийского значения (5,3).