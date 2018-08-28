Новый сквер Воинской славы

В селе Супсех накануне 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков появилась новая зеленая зона — сквер Воинской славы.

В сквере оборудована просторная площадка для проведения праздничных мероприятий, оформлены пешеходные зоны, застелены травой газоны, установлены фонарные столбы, смонтирована система автоматического полива.

— Такие современные объекты очень нужны Анапе. Это одновременно уголок для семейного отдыха с детьми и площадка для массовых мероприятий, в которой нуждались жители Супсеха. Также это сквер с памятниками военной истории, где можно проводить уроки мужества и патриотизма,— отметили в администрации муниципалитета.

Напомним: ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил в каждом районе края совместно с жителями закладывать парки и скверы с памятниками военной истории.

— Необходимо не просто деревья сажать, а закладывать традиции, участвовать в историческом событии. В каждом муниципалитете нужно выделить участки, где молодежь посадит по дереву, и появится сквер или парк, который будет гордостью всего района,— уверен глава края.

Работы по благоустройству сквера в Анапе будут продолжены: осенью здесь посадят хвойные и лиственные деревья, декоративные кустарники.