Следуя букве закона

На пресс-конференции для представителей печатных и электронных СМИ руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю — главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров рассказал об итогах работы ведомства в первом полугодии 2018 года.

Динамика роста

Говоря о принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц, он отметил рост поступления исполнительных документов. Так, в первом полугодии 2018 года почти на 10 процентов увеличилось количество возбужденных исполнительных производств. Всего с начала года к исполнению предъявлено порядка 1 миллиона 436 тысяч исполнительных документов на 80 миллиардов 584 миллиона рублей (в аналогичном периоде прошлого года — 1 млн 287 тысяч — на 77 млрд 549 млн руб.).

Общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении в структурных подразделениях управления, увеличилось на 426 тысяч исполнительных производств и составило 2 миллиона 621 тысячу (первое полугодие 2017 года — 2 млн 195 тысяч исполнительных производств). Общая сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам, находившимся в отчетном периоде, увеличилась на 14 процентов и составила 305 миллиардов 993 миллиона рублей (аналогичный период 2017 года — 262 млрд 592 млн руб.).

В управлении сохраняется положительная динамика по окончанию исполнительных производств и взысканию задолженностей.

Количество оконченных и прекращенных исполнительных производств составило почти 956 тысяч, что на 60 тысяч исполнительных производств больше (АППГ — 896 тысяч исполнительных производств).

Фактическим исполнением окончено немногим более 732 тысяч исполнительных производств, данный показатель на 71 тысячу исполнительных производств больше, чем за шесть месяцев 2017 года (АППГ — 661 тысяча исполнительных производств).

Фактически взысканная сумма, включая частичные взыскания по неоконченным исполнительным производствам, составила 13 миллиардов 316 миллионов рублей, что на два миллиарда 46 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года (АППГ — 11 млрд 270 млн руб.).

— Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя в месяц составила 599 исполнительных производств. За шесть месяцев 2017 года этот показатель составлял 514 исполнительных производств,— уточнил Александр Кумиров. — Считаю, что для качественной работы нужно не раздувать штаты, а добиваться стопроцентной отдачи от людей, которые уже работают на государственной службе.

Что касается прошедшего чемпионата мира по футболу, то непосредственно в его проведении судебные приставы не участвовали. Однако в этот период особое внимание уделялось предупреждению нештатных ситуаций в ходе выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. И поставленная задача была выполнена.

Все под контролем

На пресс-конференции шла речь и выдворении незаконных мигрантов с территории Краснодарского края, и за этот участок работы отвечают судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Всего с начала года до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации препровождено 2445 иностранных граждан и лиц без гражданства.

— Помимо этого судебными приставами по ОУПДС обеспечено исполнение 17,5 тысячи заявок на обеспечение безопасности судей и участников судебного процесса, обеспечена безопасность почти двух тысяч исполнительных действий,— сказал Александр Кумиров. — Осуществлено почти 2700 приводов к судьям по уголовным, административным и гражданским делам. Задержано 142 лица, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда.

Судебными приставами по ОУПДС пресечены попытки проноса в здания судов порядка двух тысяч единиц запрещенных предметов. В отношении правонарушителей составлено 987 протоколов об административном правонарушении.

Важная задача

Одна из важнейших задач управления — пополнение различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

В первом полугодии 2018 года общая сумма, перечисленная в бюджеты всех уровней, составила 5 миллиардов 172 миллиона рублей, что почти на 402 миллиона больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В бюджет Краснодарского края судебные приставы перечислили 3 миллиарда 447 миллионов 870 тысяч рублей (почти на 19 млн руб. больше, чем в первом полугодии 2017 года).

По исполнительным производствам о взыскании налогов и сборов в бюджет перечислено 3 миллиарда 666 миллионов рублей (на 406 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2017 года).

Фактически взысканная сумма по административным штрафам превысила 523 миллиона рублей, что на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора составил более 297 миллионов рублей, что на 58 миллионов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

— Взыскание заработной платы относится к социально значимым категориям исполнительных производств, за которыми осуществляется особый контроль,— подчеркнул главный судебный пристав Краснодарского края. — За отчетный период на исполнении находилось 4774 исполнительных производств о взыскании зарплаты. Окончено и прекращено почти 1700 исполнительных производств. Общая сумма взысканной задолженности по заработной плате составила 159 миллионов рублей, что на 1,6 процента больше показателя прошлого года.

Задолжал? Взыщут!

С начала года в счет погашения задолженности по алиментным обязательствам взыскано 218 миллионов рублей.

Производятся удержания из заработной платы должников в рамках более 13 тысяч исполнительных производств. Это реальная перспектива фактического исполнения и погашения задолженности по алиментным обязательствам.

Для активизации работы в этом направлении работники ведомства на системной основе проводят проверки правильности удержания и перечисления денежных средств в организациях по месту работы должников.

В этом году увеличилось количество предъявленных на исполнение исполнительных документов в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства — на 38 процентов.

За отчетный период на исполнении находилось почти 57 тысяч таких исполнительных производств (в первом полугодии 2018 года — 41 тысяча исполнительных производств). В результате деятельности судебных приставов-исполнителей взыскано 168 миллионов рублей, что на 41 миллион больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Количество поступивших исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса возросло на 54 процента и составило порядка 25 тысяч на общую сумму 2 миллиарда 606 миллионов рублей (первое полугодие 2017 года — 16 тысяч исполнительных производств на 763 млн руб.).

Окончено и прекращено более восьми тысяч исполнительных производств (аналогичный период прошлого года — почти три тысячи исполнительных производств), в том числе фактическим исполнением — около шести тысяч исполнительных производств. Общая сумма, перечисленная взыскателям — организациям ТЭК, составила 1 миллиард 306 миллионов рублей.

Что касается розыска граждан, то этому уделено много времени в работе службы судебных приставов. В структуре управления действует целый отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей.

В первом полугодии 2018 года заведено 753 разыскных дела. В производстве с учетом остатка, перешедшего с 2017 года, находилось 2394 разыскных дела. Прекращено 773 разыскных дела, в том числе в связи с розыском прекращено 551 разыскное дело.

Ключевые задачи

— В качестве ключевых целей до конца года считаю следующие: пополнение различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение исполнения судебных решений по социально значимым категориям исполнительных производств, повышение интенсивности работы за счет имеющихся ресурсов, с исполнительными производствами, возбужденными на основании судебных актов частноправового характера, недопущение чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных участков мировых судей Краснодарского края, сохранение положительных тенденций по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также соблюдение принципов открытости и доступности деятельности службы в целях повышения степени общественного доверия,— завершая пресс-конференцию отметил Александр Кумиров.

Михаил МУСАЕВ