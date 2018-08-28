Увечье или травма на производстве: какие выплаты положены?

У постоянной рубрики нашей газеты «Равные возможности», рассказывающей о людях с ограниченными возможностями, появилась подрубрика «Ликбез»: со специалистами разных ведомств «Кубань сегодня» будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с правами и льготами инвалидов. В очередном ее выпуске вместе с Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС) наша газета расскажет о том, какие выплаты и компенсации положены людям, ставшим инвалидами в результате травм на производстве и профессиональных заболеваний.

Немного «матчасти»

Кто является застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

Физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; физическое лицо, получившее повреждение здоровья из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке.

Что является страховым случаем по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

Согласно закону №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» это подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахованного. Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье при исполнении им обязанностей по трудовому договору на территории страхователя или за ее пределами, во время следования к месту работы или возвращения с нее на транспорте страхователя. Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание, являющееся результатом воздействия на него вредных производственных факторов и повлекшее временную или стойкую утрату трудоспособности. При этом Федеральным законом от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» ФСС предоставлено право назначать и проводить экспертизу для проверки наступления страхового случая.

Какие документы страхователю нужно предоставить по несчастному случаю на производстве и куда?

Перечень документов, предоставляемых страхователями для подтверждения страхового случая в ФСС: копия приказа (распоряжения) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; копия медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, учетная форма №315/у, копии протоколов осмотра места происшествия, опроса пострадавшего, очевидцев, должностного лица, трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (трудового договора, гражданско-правового договора, предусматривающего уплату страховых взносов в пользу застрахованного), журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания пострадавшим требований охраны труда и документов, подтверждающих выдачу пострадавшему средств индивидуальной защиты.

Также нужны копии личной карточки работника (форма Т-2), копия паспорта (стр. 2—3), страхового свидетельства (СНИЛС), табеля учета рабочего времени за месяц, в котором произошел несчастный случай на производстве, должностной инструкции, инструкции по охране труда либо иных нормативных правовых актов, предусматривающих ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая.

Если произошло ДТП, то протокол осмотра места происшествия, схема места ДТП, протоколы опроса очевидцев и участников ДТП, решение органов дознания по данному ДТП, копия водительского удостоверения, документ о принадлежности автомобиля работодателю либо разрешение на использование личного транспортного средства в интересах работодателя. Если пострадавший был в командировке, нужна копия командировочного удостоверения, путевой лист.

По окончании лечения пострадавшего: сообщение о последствиях несчастного случая (по форме 8); копия справки о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве, учетная форма №316/у; копии листов по временной нетрудоспособности с расчетом.

Пакет документов предоставляется по месту регистрации страхователя. Все копии материалов расследования по несчастному случаю на производстве должны быть заверены в соответствии с законодательством, а именно: содержать штамп «Копия верна», подпись лица, заверившего документ, расшифровку его подписи (инициалы, фамилию, должность), печать организации, дату заверения, отметку о том, где находится подлинный документ. После этого пострадавший может оформлять свои документы на помощь от ФСС.

На какие льготы имеют право пострадавшие в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания?

Пособие по временной нетрудоспособности (проще говоря, больничный); страховые выплаты — единовременная и ежемесячные; оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией — медицинской, социальной и профессиональной на основании рекомендаций программы реабилитации пострадавшего (медицинская реабилитация, профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования, протезы, ортезы, технические средства реабилитации, транспортное средство и др.), они назначаются при наличии заключения учреждения медико-социальной экспертизы об увечье или степени утраты профессиональной трудоспособности.

Кто имеет право на единовременную и ежемесячную страховую выплату в связи с травмой на производстве?

Единовременная и ежемесячная страховая выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному, получившему повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве (страховой случай) при наличии заключения учреждения медико-социальной экспертизы об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности.

Пособие, оно же больничный

Как выплачивается пособие по временной нетрудоспособности при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании?

За весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере ста процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Каков порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием?

Согласно ст. 9 Федерального закона №125-ФЗ, пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере ста процентов его среднего заработка.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляются страхователем (работодателем) по месту работы застрахованного лица в порядке, установленном для выплаты застрахованным лицам заработной платы. Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованное лицо представляет листок нетрудоспособности.

Я получил травму на производстве и пока нахожусь на лечении — в каком размере мне оплатят больничный лист?

Согласно ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» — пособие по временной нетрудоспособности (оплату больничного) за весь период лечения в размере ста процентов среднего заработка, то есть пособие не зависит от стажа работы. Однако максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве за полный календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты.

Входит ли в расчет утраченного заработка пострадавшего на производстве месяц, в котором пострадавший находился на больничном листе?

При расчете размера утраченного заработка учитываются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физических лиц по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ и (или) оказание услуг, договору авторского заказа, в соответствии с которыми заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы. Абзац о включении оплаты за период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам в новой редакции закона был исключен, следовательно, данные пособия не учитываются при расчете утраченного заработка.

Подлежит ли ограничению максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием?

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере ста процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, установленный в соответствии с пунктом 12 ст. 12 Федерального закона №125-ФЗ.

Если размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, исчисленный из среднего заработка застрахованного, превышает максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, данное пособие выплачивается исходя из указанного максимального размера. В этом случае размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием определяется путем деления максимального размера пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный календарный месяц на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится временная нетрудоспособность, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

Страховая выплата: разовая…

Когда пострадавшему на производстве выплачивается единовременная и ежемесячные страховые выплаты?

Согласно ст. 10 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» единовременная и ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному, если результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности, которая устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы. Страховое обеспечение назначается на основании заявления пострадавшего на производстве с приложением всех необходимых правоустанавливающих документов.

Можно ли претендовать на пересчет полученной единовременной страховой выплаты в случае переосвидетельствования и увеличения впоследствии степени утраты профессиональной трудоспособности?

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ единовременная страховая выплата назначается и выплачивается пострадавшему на производстве, если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы ему установлена степень утраты профессиональной трудоспособности. Единовременная страховая выплата выплачивается только один раз: когда утрата застрахованным профессиональной трудоспособности явилась результатом страхового случая.

Поэтому увеличение впоследствии степени утраты застрахованным профессиональной трудоспособности в связи с этим же страховым случаем не может служить основанием для перерасчета ранее полученной застрахованным единовременной страховой выплаты. Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии с установленной впервые степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, предусмотренной федеральным законом о бюджете ФСС РФ на соответствующий финансовый год, то есть на момент обращения застрахованного за выплатами. Учитывая изложенное, пострадавший не вправе претендовать на пересчет единовременной страховой выплаты в случае увеличения ему процента степени утраты профессиональной трудоспособности.

…и ежемесячная

Какие периоды заработной платы могут быть использованы для расчета ежемесячной страховой выплаты?

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его заработка (с учетом премий, начисленных в расчетном периоде) за двенадцать месяцев повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на двенадцать.

По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им профессионального заболевания средний месячный заработок может быть подсчитан за последние двенадцать месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание.

Пунктом 5 ст. 12 закона с 01.01.2016 внесены изменения: «Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора, а также гражданско-правового договора, предметом которого являлись выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа и в соответствии с указанными договорами предусматривалась уплата страховых взносов страховщику, ежемесячная страховая выплата исчисляется из заработка застрахованного до окончания срока действия указанного договора». Понятие «обычный размер вознаграждения» теперь отсутствует.

В каких случаях пересчитывается ежемесячная страховая выплата?

Ежемесячная страховая выплата подлежит перерасчету в следующих случаях:

— изменение степени утраты профессиональной трудоспособности;

— уточнение данных о размере фактического заработка пострадавшего на производстве;

— индексация ежемесячной страховой выплаты.

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается федеральным законом о бюджете ФСС РФ на очередной финансовый год.

Входят ли в расчет ежемесячной страховой выплаты суммы, начисленные за ежегодный отпуск?

Да. С 01.01.2011 на эти суммы начисляются страховые взносы в ФСС, и они входят в средний заработок.

В какие числа месяца производится выплата ежемесячного страхового обеспечения застрахованному?

Ежемесячные страховые выплаты производятся страховщиком не позднее истечения месяца, за который они начислены.

Как рассчитывается ежемесячная страховая выплата при установлении профессионального заболевания?

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его заработка (с учетом премий, начисленных в расчетном периоде) за двенадцать месяцев повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших месяцу, в котором установлен диагноз профессионального заболевания (по выбору застрахованного), установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на двенадцать. По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им профессионального заболевания средний месячный заработок может быть подсчитан за последние двенадцать месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание.

Ежемесячные страховые выплаты индексируются пропорционально росту МРОТ?

Сейчас — нет. Индексация ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний предусматривает перерасчет страховых выплат с января текущего года упреждающими темпами, а не по итогам истекшего года. То есть индексация страховых выплат в текущем году происходит с учетом прогнозного уровня инфляции, устанавливаемого на этот же год.

Могут ли быть уменьшены в размере или полностью прекращены ежемесячные страховые выплаты, назначенные в связи с производственной травмой?

Изменение размера назначенной ежемесячной выплаты в меньшую сторону возможно: в случае получения ежемесячной выплаты пострадавшим на производстве; изменения степени утраты профессиональной трудоспособности в сторону ее уменьшения либо полного восстановления профессиональной трудоспособности.

Справка «Кубани сегодня»

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат: физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со страхователем; осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем; выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, договора авторского заказа, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

Страхователь (юридическое либо физическое лицо), своевременно уплачивающий страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность не менее трех лет c момента его госрегистрации, может обратиться в территориальный орган ФСС по месту регистрации с заявлением на получение скидки к страховому тарифу до 1 ноября текущего года.

Скидка к страховому тарифу устанавливается по итогам деятельности страхователя за три года с учетом состояния охраны труда (включая результаты специальной оценки условий труда, проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров), если основные показатели страхователя меньше аналогичных показателей по виду экономической деятельности, к которому отнесен основной вид деятельности страхователя. Размер установленной скидки не может превышать 40 процентов страхового тарифа.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО