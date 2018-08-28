На трамвайчике по траве

В Европе, как, впрочем, и в некоторых городах России, важную роль в перемещении пассажиров играют именно трамваи, которые позволяют добраться до нужного места, минуя дорожные пробки. Поэтому многое делается для того, чтобы не только сделать этот вид городского электротранспорта удобным, но и с его помощью улучшить экологию.

Во многих городах Старого Света можно увидеть весьма необычную для российских туристов картину, когда по аккуратному зеленому газону едет… самый настоящий трамвай. Рельсы не видны — и это сразу же привлекает внимание. Всё дело в том, что трамвайные пути озеленены, и подверглись они этому в рамках программы экологизации. А впервые зеленые трамвайные пути появились почти век назад в Великобритании, но популярность приобрели лишь в последние годы.

Необычно видеть тихо скользящие красочные трамваи в Амстердаме, Бордо, Белграде, Гренобле, Страсбурге, Франкфурте, Ницце, Познани, Остенде, Бильбао, Варшаве, Брюсселе, Карлсруэ, Софии, Лионе, Праге, Берлине и других городах, в том числе и в Москве, где на некоторых улицах можно увидеть трамвайные пути в окружении не окурков или прочего мусора, а травяного покрова.

А в Базеле газон по обеим сторонам окружен ровно подстриженными кустами и образует красивейший зеленый туннель. В Бордо трамвайные ограждения сделаны… из виноградной лозы. Необычно? Зато красиво и практично. Кстати, в прошлом году в Варшаве озеленили девятнадцать километров трамвайных путей и площадь зеленой поверхности составила 66 тысяч квадратных метров.

За последние десять с небольшим лет практически все трамвайные пути в развитых европейских городах получили зеленые покрытия. В Германии, особенно в небольших городах, до девяносто процентов трамвайных линий засеяно травой. Это хорошо выглядит и препятствует выезду автомобилистов на пути, потому что их машины могут завязнуть в мягком грунте.

Надо сказать, что озеленять трамвайные пути в странах Европы начали еще в восьмидесятых годах прошлого века, и практический эффект от реализации такого необычного на первый взгляд решения жители городов почувствовали сразу же. В мегаполисах стало не так жарко, пыльно и душно, а объемы сточных ливневых вод заметно поубавились.

Кроме этого дополнительные территории городов, занятые газонами, положительно сказались на биологическом разнообразии городской среды, потому что зеленая трава является местом обитания многих видов насекомых. Такие трамвайные пути можно засаживать цветами, как, например, в немецком городе Цвиккау.

Зеленые трамвайные пути выглядят намного привлекательней и освежают город. Создается эффект полета вагонов, так как рельсов практически не видно и такое ощущение, что трамвай будто парит над землей.

Не покривив душой нимало,

Скажу я честно про него:

Хотя он сделан из металла,

Трамвай — живое существо.

Если говорить о воздействии разных видов транспорта на городскую среду в целом, то оно проявляется неодинаково. По усредненным данным, полученным по различным методикам, построенный условный рейтинговый ряд по возрастающим значениям негативных влияний будет выглядеть так: метро, троллейбус, трамвай и автобус.

Как уточняет эколог Лидия Леднева, если рассматривать раздельно, к примеру, фактор загрязнения воздушного бассейна отработанными газами и шумового загрязнения окружающей среды, то становится очевидным: действие первого определяется эксплуатацией автобусного парка и вообще автомобильного транспорта. Влияние же городского электрического транспорта в этом случае практически отсутствует.

Менее резко отличаются шумовые характеристики, и у трамваев показатель заметно снижается по мере совершенствования конструкции подвижного состава и улучшения сети трамвайных путей. Кстати, обладающие специфическим чувством юмора финны окрестили трамваи в Хельсинки «тихой смертью» в противовес «смерти громкой» — автотранспорта: настолько бесшумно движение их вагонов по улицам финской столицы, которые отданы в центре города почти целиком именно трамваю.

— Преимущества электротранспорта для городов очевидны,— считает эколог Лидия Леднева. — Прежде всего необходимо сказать об экологичности — абсолютном отсутствии вредных выбросов в атмосферу. Во-вторых, это пониженный уровень шума за счет меньшего количества движимых частей и механических передач, возможность решения проблемы «энергетического пика» за счет подзарядки аккумуляторов в ночное время, а также низкая пожаро- и взрывоопасность.

В Берлине, Цюрихе и других европейских городах трамваи уже давно органично вписались в систему общественного транспорта. Здесь можно увидеть громадные разветвленные магистрали с выделенными линиями, особыми трамвайными светофорами, пересадочными местами и т. д.

Конечно, очень многое зависит и от состояния трамвайных путей, которые также не должны негативно влиять на состояние окружающей среды. Еще в прошлом году было заявлено, что в Москве для их ремонта будут использоваться пластиковые шпалы. Это материал для нашей страны новый и в крупных строительных проектах раньше не использовался, а вот в Америке, Европе, Японии и Юго-Восточной Азии эта технология применяется уже давно.

Срок службы шпал из пластика составляет менее пятидесяти лет. Сырьем для их производства служат пластиковые отходы, и, по мнению экспертов, эта технология может стать прорывом в решении проблемы утилизации пластиковых отходов.

К сказанному экологом добавлю, что в позапрошлом году власти Тулы намеревались снизить уровень пыли и шума от городского транспорта и придать городу привлекательный вид. Перенимая практику, широко применяемую в Европе, было решено озеленить один из участков трамвайных путей.

Озелененные трамвайные пути в нашей стране могли бы добавить магистралям того же Санкт-Петербурга эстетичности, а также улучшить экологическую обстановку в городе. Едва ли стоит пояснять, что насколько цивилизованнее и наряднее выглядит зеленый газон, нежели гравий и щебень, которым обустраиваются границы городских трамвайных «выделенок». Естественно, озеленять трамвайные пути целесообразнее там, где благоприятные климатические условия. Поэтому опыт таких стран, как Франция, Германия, Польша и Италия, более применим для южных российских городов, чем, например, для Санкт-Петербурга. Однако в суровых и загрязненных условиях многие петербуржцы каждый весенне-летний сезон могут наблюдать, как вдоль дорог находит себе место дикая трава, которую по каким-то причинам не пугает ни засоленность, ни запыленность.

В этом городе большая часть трамвайных путей, особенно в спальных районах, проходит по выделенным линиям, но их предпочитают засыпать гравием и щебнем. Однако в той же Норвегии с не менее суровыми погодными условиями специалисты по озеленению провели эксперимент по высадке газонов, которые только украсили трамвайные «выделенки».

Новинки в области общественного транспорта не приходят каждый день, но появилась еще одна, основанная на старейшем варианте транспортировки. Это водные автобусы, которые для городов с реками могут стать жизнеспособной формой общественного транспорта, предлагающей ряд уникальных преимуществ. Прежде всего, для некоторых поездок время в пути можно сократить с учетом отсутствия трафика. Водные автобусы могут уменьшить дорожные пробки даже больше, чем обычные автобусы.

Кроме того, эксперты считают, что водные автобусы могут дополнять велосипедное движение. Они полагают: было бы легче загружать и выгружать велосипеды из речных трамваев, чем из обычных автобусов или поездов.

Транспортная служба Праги еще шесть лет назад подготовила проект о введении речных трамваев в режим общественного транспорта. Благодаря водным маршрутам жители города могли бы сократить время, проведенное в пути, и избежать напряженного транспортного трафика. Кстати, подобный вид транспорта существует в Англии, Франции, Нидерландах и США.

Еще одна новинка в мире транспорта, бегающего по рельсам,— первый в мире «солнечный» поезд, который начал курсировать между городом Байрон-Бей и одним из курортов. Одна из компаний отремонтировала трехкилометровый участок железной дороги и восстановила старый поезд, оснастив его электростанцией с солнечными батареями, которые установлены на крышах вагонов. Система может заряжаться во время стоянки поезда, а освещение поезда, двигатель, цепи управления и воздушные компрессоры полностью работают на солнечной энергии.

Но вернемся от водных автобусов и «солнечного» поезда к озеленению трамвайных путей. Этот процесс обуславливается положительным эффектом от подобного благоустройства: зеленые насаждения поглощают углекислый газ от выхлопов автомобилей, а также уменьшают загрязнение, производимое трамваями, делая воздух чище. Кроме этого, поглощают вибрацию и шумовые волны от стальных колес вагонов, разрушающих трамвайные пути, снижают духоту в жаркое время года, обеспечивают поверхность для впитывания влаги во время дождей. Но и это еще не всё. Зеленые газоны эстетически радуют пассажиров и водителей, привнося кусочек природы в асфальтированное урбанистическое пространство.

Современные ландшафтные технологии позволяют очень быстро покрыть все городские трамвайные пути зеленью, и удивительно, почему этого не делают в российских городах.

Михаил МУСАЕВ