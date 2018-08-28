Экологический синдром

Удивительное дело: 2018 год выдался с точки зрения природных катаклизмов просто безумным по количеству пожаров, наводнений, засух, высоких температур. Природа словно сошла с ума. При этом одни ученые утверждают, что это свидетельство нарастающего избытка углекислого газа в атмосфере. И надо срочно принимать меры для снижения его количества. А для этого необходим комплекс мер, как то внедрение новых технологий в производство, чтобы сократить выбросы углекислого газа, сократить рубку лесов в Амазонии и в других регионах мира, поскольку леса — легкие планеты. И, наконец, поскольку земля в состоянии прокормить не больше восьми миллиардов человек, необходимо принять меры для сокращения народонаселения Земли.

Быть или не быть

В подтверждение нарастающего перегрева планеты приводятся данные климатологов и гляциологов о том, как сокращаются на планете льды и ледники. Уровень океана вырос за последние годы на один — два сантиметра. Это очень много, говорят специалисты.

Другие ученые продолжают утверждать, что близится эпоха оледенения. И приводят свои доводы. Так чего нам, обычным смертным, ждать? Перегрева и разрушающегося озонового слоя или оледенения? В любом случае речь идет об окружающей среде. При этом ее состояние принято ругать. Если верить исследованиям американских ученых Донелла и Денис Медоуз, издавших в 1972 году книгу «Пределы роста», земляне уже к девяностым годам XX века должны перейти «красную черту», то есть существующие социально-экономические и политические тенденции приведут к разрушению основ индустриального общества, если не будет осуществлен ряд значительных изменений, о которых мы сказали выше. В 1992 году авторы переиздали книгу, заявив об обнаружении новых данных, что человечество в 1992 году уже вышло за пределы самоподдержания Земли, то есть устойчивого равновесия.

И поведение климата в 2018 году как будто подтверждает теорию американских ученых, поддержанных советским ученым Виктором Горшковым в книгах «Пределы устойчивости биосферы и окружающей среды» и «Физические и биологические основы устойчивости жизни», изданных в 1987 и в 1995 годах, что проявляется в деградации биосферы, которая привела к пресечению процесса естественной эволюции жизни на планете Земля, которая направлена на увеличение разнообразия элементов, таких как животные, растения, микроорганизмы, и количества связей между элементами биосферы, что способствует отбору на гармонизирующие взаимоотношения между элементами биосферы и формирует общую стратегию эволюции в направлении ее нарастающей устойчивости. Авторы предупреждают, что в случае, что если человечество радикально не перестроит в ближайшие годы свою экономическую деятельность, процессы деградации примут необратимый характер и жизнь на Земле может закончиться уже в XXI веке.

Углекислый газ и мы

«Но мы каждый день дышим загрязненным воздухом, потребляем всё больше генно-модифицированных продуктов, пожинаем другие издержки прогресса — и живем»,— говорит биофизик Игорь Артюхов.

Так, может, надо смириться с плохой экологией? Готово ли человечество отказаться от достаточно комфортной жизни ради чистой среды своего обитания? И возможно ли это вообще сегодня, когда развивающиеся страны готовы игнорировать любые призывы к охране окружающей среды ради своего быстрейшего развития? Да что там развивающиеся страны, когда самая мощная экономика в мире (США) вышла из соглашения о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу, притом что, благодаря мероприятиям, проведенным рядом передовых экономик мира, в том числе Китаем, выбросы углекислого газа в атмосферу несколько сократились. Человечество отказалось от хлорсодержащих фреонов ради сохранения озонового слоя — и он действительно стал восстанавливаться. Сейчас пытаются отказаться от выбросов парниковых газов. Это борьба с последствиями собственной деятельности, направленная на защиту окружающей среды. Будет ли она эффективной, зависит от всех нас, живущих на Земле.

Назад к природе?

Существует расхожее мнение, что наши далекие пращуры жили в гармонии с природой, а мы их наследство потеряли. Это далеко не бесспорное утверждение. Наши предки вырубали, поджигали леса. А использовав под посевы два-три года выжженную и удобренную золой землю, переходили на новые места, нанося природе огромный вред. Это так называемый подсечный период земледелия.

Наши пращуры уничтожили в процессе охот, ради пропитания многие виды животных, в том числе, вероятно, и мамонтов. Предки современных аборигеров Австралии, когда пришли на пятый континент, вскоре обнаружили, что там эвкалиптовые леса очень хорошо горят и что если леса поджечь, то после пала остается много погибших в огне животных, которых можно употреблять в пищу. И употребляли, изводя огнем леса. В результате Австралия, которая была покрыта лесами, превратилась во многом в пустыню. Древние люди уничтожали целые виды животного мира. Это пример того, как, казалось бы, живущие в гармонии с природой дикари уничтожили экоциноз целого континента и этим самым довели себя до жалкого существования на остатках этого экоциноза.

А был ли «золотой век»?

Так о каком «золотом веке» мы говорим? Первобытные люди умирали от голода и болезней. Средняя продолжительность жизни не превышала двадцати лет. Пелопоннесский полуостров когда-то был покрыт лесами. Греки, не думая о последствиях, держали большие стада коз, которые предпочитают траве листья. В результате козы съели леса Пелопоннеса.

А в Англии уже в новое время природу съели овцы-мериносы. Чтобы овцам, поставщикам шерсти, хватало корма, британцы извели большую часть лесов страны. Горы Ливана некогда были покрыты великолепными дубравами. Лес нещадно рубили на строительство кораблей и домов, отопление. Широко отправляли древесину в соседние страны, бедные лесом Ассирию и Вавилон, где древесина ценилась чуть ли не как золото. Охотно поставляли ливанские купцы ценную древесину в Египет, в Аравию. В результате сегодня дуб остался разве что на государственном гербе Ливана. А попытки восстановить зеленое покрывало ливанских гор пока особого успеха не имеют.

Первые переселенцы в Америку уничтожили шестьдесят миллионов бизонов за то, что они наносили вред их пастбищам и хлебным нивам. Уничтожали и ради забавы, нарушив на века равновесие в природе целого континента.

Так что говорить о гармонии предыдущих поколений людей с природой — значит, не знать истории. В этом смысле люди XXI века живут относительно в гармонии с окружающим миром. Они стремятся использовать бензин без высокотоксичного свинца. Используют ветровые и солнечные электростанции и электромобили, хотя, кто знает, станет ли после этого чище на планете. Говорят, самое чистое, как ни странно, топливо — ядерное. Но в случае непредвиденных техногенных или природных катастроф еще неизвестно, что лучше.

Станет ли планета чище

Люди, с одной стороны, что-то делают для улучшения окружающей среды, а с другой — не спешат что-то менять радикально. Например, 22 сентября Всемирный день без автомобиля. Цель этого дня — хотя бы один день прожить человечеству без автомобиля, не отравлять выхлопными газами атмосферу. Даже он оказывается нам не под силу. А заменить весь автотранспорт на экологически чистый практически невозможно. А если даже сделать это, всё равно где-то надо вырабатывать электроэнергию, и еще неизвестно, станет ли на планете после этого чище.

Когда сегодня ученые с тревогой говорят о возможной природной катастрофе, связанной с техногенной революцией на Земле, мы почему-то не учитываем, что на нашей планете даже уже в письменный период климат Земли не раз существенно менялся. Так, известно, что до девятого века климат Земли существенно был теплее, чем в настоящее время. Так, в Гренландии в то время даже росли леса и кустарники. Территория самого крупного в мире острова была покрыта сочными травами, что позволяло здесь выкармливать стада коров и овец. В Гренландии существовали тогда даже поселения.

А потом климат стал холоднее и Гренландия покрылась снегом и льдом. Похолодало и в Европе. Из русских летописей мы знаем, что в нашей стране летом в июне, июле, августе нередко выпадал снег и гибли урожаи, скот от бескормицы, голод косил людей. Случались годы страшных засух. Так что, может быть, сегодня дело вовсе не в переизбытке углекислого газа атмосфере, а в непостоянстве нашего светила? Не надо спешить с окончательными выводами. Вспомним, сколько прорицателей грозили Земле гибелью, называли нередко доже конкретные сроки, а Земля и люди на ней продолжают жить. Может, обойдется и на этот раз? Поживем-увидим.

Человек должен жить дольше

А пока еще об одном парадоксе. Общеизвестно, что городские жители живут дольше, чем сельские. Как же так? Раньше на Земле была девственная природа, а значит, человек должен был жить дольше. Так они и жили долго. Во всяком случае в библейские времена, когда Моисей прожил около девятисот лет, а другие персонажи Библии еще дольше. Ученые, чтобы как-то привести такие сроки жизни долголетия в соответствие с нашими сроками жизни, выдвинули версию, что переписчики Книги Книг, а она переписывалась бесчисленное число раз, плохо разбирались в математике и добавили нулей. На самом деле Моисей возможно прожил девяносто лет. Но такие гипотезы как-то не прижились в сознании, и сегодня такие чрезвычайно долгие сроки жизни персонажей Библии воспринимаются как данность и не подвергаются сомнению.

Мерить долгую жизнь Авраама, Моисея с библейскими современниками, обычными людьми, не приходится. Они жили значительно короче, в том числе короче нас. Хотя жили среди благословенной чистой природы — залога, как нам кажется, долголетия. Мы живем в сильно загрязненной атмосфере. И живем дольше наших древних пращуров, за исключением сильно загрязненных городов, где воздух опасно загрязнен различными выбросами предприятий в атмосферу.

В целом же городские жители живут дольше, чем сельские. И питаются городские жители не с огородов и садов, а из магазинов. Живут в суете, в стрессах, а всё равно живут дольше, чем сельские. И это общемировая тенденция. И в это же время мы причитаем, что природа загрязнена до предела, что невозможно дышать, шум мешает здоровому полноценному отдых, что скоро окружающая среда станет невозможной для проживания. Кто-то сокрушается в силу своего незнания законов природы, кто-то сокрушается осознанно и расчетливо и нагнетает страхи в религиозных, политических или иных целях.

Боязнь прогресса

Борются нередко с самыми неожиданными вещами. С сахаром, солью. А всего-то надо принимать их умеренно. Вот и всё. А вот, например, с маргарином, в котором присутствуют трансжиры, никто не борется. А они между тем действительно опасны для жизни. Причем нередко их путают с трансгенными продуктами, с генетически модифицированными, которым многие потребители объявили войну. Например, с так называемым золотым рисом: если внедрить его в Юго-Восточной Азии, он способен спасти миллионы детей от слепоты. Но с ним борются, потому что он генно-модифицированный.

Есть определенный закон, известный психологии: если некую позицию разделяет менее десяти процентов социальной среды, то эта позиция расценивается как маргинальная, а если больше десяти процентов, то — как законная, даже если ты с этой позицией не согласен. Наши «зеленые» набирают в свою поддержку меньше десяти процентов голосов, хотя зачастую делают полезную работу. Например, когда они требуют не допустить разрушение озонового слоя или предупредить парниковую катастрофу.

При этом некоторые ученые считают, что вопли и стоны о гибнущей планете — это, скорее, боязнь прогресса. Так надо ли смириться с плохой экологией? Ни с чем плохим мириться нельзя. Это аксиома. Со свинцом в бензине бороться надо. С попыткой вырубить в недавнем прошлом самшитовую рощу в Утрише — нельзя. Нельзя смириться с нашумевшей несколько лет назад попыткой занять часть заповедника под строительство в Геленджике. Но нельзя, как мне кажется, огульно считать плохой экологией всю современную окружающую среду. Которая иногда плохая, а иногда хорошая. В целом же гораздо лучше той, где продолжительность жизни измерялась двумя десятками лет. Я верю в нормальное сосуществование людей с окружающей средой. Так было, есть и будет. Где, как и во всяком взаимном сосуществовании, хватает и радостей, и огорчений.

Виктор БОГДАНОВ