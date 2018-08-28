Жаркое лето подразделений транспортной безопасности региона

По-настоящему жаркими стали летние месяцы для подразделений Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России, выполняющих работу по предупреждению случаев незаконного вмешательства и противоправных действий, угрожающих безопасной деятельности 166 охраняемых предприятий транспортного комплекса Краснодарского края и Республики Крым.

С 1 июня посты охраны провели установленные досмотровые мероприятия более 250 тысяч единиц транспорта, 125 тысяч единиц подвижного железнодорожного состава и 1,5 млн физических лиц.

Проведенная работа позволила предупредить более двухсот нарушений пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на охраняемых объектах.

Задержано 34 человека за попытку проникновения на охраняемую территорию без установленных документов.

Караулы команды «Темрюкская» (начальник команды — Александр Раевский), команды «Тамань» (начальник команды — Алексей Похабов) и команды «Керченская» (начальник команды — Анатолий Евтеев) при досмотре имущества автомобилей, двигающихся по направлениям Тамань — Кавказ — Крым или обратно, обнаружили девять запрещенных предметов, в том числе травматическое, стрелковое оружие и патроны.

Составлены акты выявленных нарушений по фактам провоза запрещенных предметов и веществ на транспорте.

За допущенные правонарушения 35 человек переданы представителям правоохранительных органов на местах выполнения услуг охраны.

Группы быстрого реагирования тридцать раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, выясняя степень ущерба объектам дорожной инфраструктуры и оказывая помощь водителям, работникам ГИБДД и бригадам скорой медицинской помощи.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России»