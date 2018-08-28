Ангары-самострои снесены по решению суда

В пригороде Краснодара под снос пошло сразу несколько самовольно возведенных построек.

Предприимчивый житель поселка Индустриальный возвел несколько ангаров и беседку общей площадью 300 квадратных метров. Как выяснилось в процессе судебных разбирательств, необходимые документы на объекты недвижимости отсутствовали.

В соответствии с решением суда строения признаны самовольно возведенными и подлежащими сносу. Взыскателем в рамках исполнительного производства выступила администрация Краснодара. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю Владимир Сарапкин предпринял в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Несколько раз гражданин привлекался к административной ответственности, с него взыскан исполнительский сбор.

Планомерными и профессиональными действиями судебный пристав смог донести до владельца самостроев: уклониться от исполнения решения суда не получится.

В конечном итоге должник принял верное решение. Он не стал дожидаться назначения подрядной организации, оплата за работу которой полностью легла бы на его плечи, и осуществил снос построек самостоятельно и за собственный счет. Судебному приставу оставалось только удостовериться в фактическом исполнении требований исполнительного документа.

Заплати налоги — и спи спокойно!

Судебные приставы Тихорецкого районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю провели рейдовое мероприятие по взысканию налоговых задолженностей.

Целью рейда, в котором приняли участие представители налоговой службы, стало взыскание налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) — физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, а также повышение уровня платежной дисциплины налогоплательщиков путем их информирования о последствиях имеющейся налоговой задолженности, способах ее урегулирования, случаях уточнения налоговых обязательств.

В ходе мероприятия представители закона осуществили выезд по десяти адресам. Четыре неплательщика — физические лица, имеющие задолженность по имущественным налогам, остальные — граждане, имеющие предпринимательскую задолженность и работающие в специальных налоговых режимах.

Активная позиция работников службы принесла хороший результат: по итогам рейда взысканы задолженности на общую сумму 158 тысяч рублей.

Следует добавить, что взыскание налоговых задолженностей — важное направление работы судебных приставов Кубани. Все средства, взысканные в соответствии с исполнительными документами данной категории, поступают в бюджеты различных уровней. Рейдовые мероприятия по взысканию налоговых задолженностей давно доказали свою эффективность. Они на регулярной основе проходят во всех структурных подразделениях УФССП России по Краснодарскому краю.

Отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Краснодарскому краю