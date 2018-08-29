«Фестиваль драйва и моторов» пройдет в Сочи на пятом Гран-при России Формулы 1 с 27 по 30 сентября. На нескольких площадках в Олимпийском парке будут представлены одни из самых захватывающих дисциплин российского авто- и мотоспорта, а также экстремальные виды спорта.

- Свое мастерство в мотофристайле продемонстрирует лучшая российская команда FMX-13, а трюки стантрайдинга покажет Legend Stunt Team. Кроме того, зрители смогут посетить выставку гоночных кастом-байков от знаменитой мастерской Fine Custom Mechanics, - сообщают в АНО «Росгонки».

В скейт-парке состоится экстремальное шоу – российские профессиональные атлеты продемонстрируют яркие трюки на BMX-велосипедах, роликах и трюковых самокатах. На площадке, посвященной радиомоделям, будут представлены внедорожники и формульные машины на радиоуправлении. Здесь пройдут тест-драйвы и соревнования для детей и взрослых. В рамках Sochi Drift зрители увидят выступления сильнейших дрифтеров из России, Украины и Беларуси: Аркадия Цареградцева, Гочи Чивчяна, Никиты Шикова, Алексея Головни и Сергея Сака. Также на Центральной площади Олимпийского парка гости Гран-при России смогут ознакомиться с экспозицией ретро-автомобилей.

Кроме "Фестиваля драйва и моторов" в рамках программы «Формулы-1» зрители увидят выступления авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» и смогут посетить многочисленные площадки с развлечениями для всей семьи. Ярким финалом каждого вечера с пятницы по воскресенье в Олимпийском парке станут музыкальные концерты с участием лучших российских звезд.

Ирина СИЗОВА