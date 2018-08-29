Защиту животных и экотуризм обсудят в Сочи

Защиту диких животных и развитие экологического туризма обсудят в горах Сочи. В октябре на курорте «Роза Хутор» пройдут сразу два крупных природоохранных события.

- С 1 по 5 октября состоится юбилейное 70-е заседание постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Данная конвенция — международное правительственное соглашение, подписанное в 1973 году. Россия является стороной СИТЕС с 1992 года. Ожидается, что в юбилейной 70-й сессии примут участие около 800 делегатов из 120 стран, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

Организатором саммита является АНО «Экспоцентр Заповедники России» (Минприроды России). В ходе сессии будут подниматься вопросы о проводимых научных исследованиях и мерах по сохранению редких видов животных и растений. Также участники заседания обсудят наиболее эффективные инструменты противодействия незаконному обороту исчезающих видов флоры и фауны в мировом масштабе.

С 17 по 20 октября на курорте «Роза Хутор» состоится еще одно заметное мероприятие – международная конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России». Авторитетные эксперты, представители бизнес-сообщества, политические лидеры со всего мира соберутся для дискуссии о возможностях и задачах, стоящих на пути устойчивого развития экотуризма в России, а также договорятся о дальнейшем сотрудничестве.

Активный отдых на природе - экологический туризм или аутдор — ключевой компонент туристского опыта путешественников. Аудитория любителей такого отдыха растет на десятки процентов ежегодно по всему миру. При этом цивилизованный массовый рынок экологического туризма в сегодняшней России лишь начинает формироваться, возрождая прежние спортивно-туристские традиции. Вызовы, встающие перед индустрией аутдора, значимы для целого спектра отраслей: государственное регулирование, туристские сервисы, охрана окружающей среды, создание инфраструктуры, технологии, просвещение и развитие необходимых умений у новых поколений.

На курорте «Роза Хутор» сконцентрируется лучший мировой опыт развития экологического туризма, будут рассмотрены возможности его применения в России, где потенциал рынка остается в значительной степени не раскрытым. Организаторы конференции: Благотворительный фонд «Слава» Посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, Минприроды России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, деловое издание «Ведомости» и Группа «Интеррос».

- Рад констатировать, что два глобальных саммита пройдут именно на нашем курорте. Мы стараемся вносить свой посильный вклад в сохранение популяции редких животных горного Причерноморья и развитие

экологического туризма. Эти две темы неразделимо взаимосвязаны, развиваясь как туристический объект, мы должны делать это бережно, аккуратно сохраняя окружающую нас природу и хрупкое экологическое равновесие, - отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Ирина СИЗОВА