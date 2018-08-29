Почта России проведет спецгашение марки в честь конкурса «Новая волна»

31 августа, в преддверии открытия XVII Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018», в Сочи состоится торжественная церемония специального гашения уникальной почтовой марки, которая выйдет в обращение в этот день.

На почтовой марке изображены Сочинский морской торговый порт и логотип Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Сочи и Москвы.

31 августа в Сочи в отеле «Имеретинский» cостоится церемония спецгашения марки, посвященной конкурсу «Новая волна». Его участники получат возможность первыми отправить письма и открытки с уникальной маркой своим родным и близким по всему миру.

В этот же день с 15 до 22 часов все желающие смогут поставить оттиск особого штемпеля на марках в центральном отделении Сочи 354000 на ул. Воровского, 1/2.