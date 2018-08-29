В Краснодаре перед судом предстанет местный житель по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).

По версии следствия, мужчина арендовал по улице Агрохимической нежилое помещение, которое использовал как игровой зал. 28 марта 2018 года незаконная деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками полиции. В ходе осмотра помещения следствием обнаружены и изъяты 10 игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.