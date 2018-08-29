Стала пешеходом из-за 30 тысяч рублей

Кредитной неплательщице из Армавира не удалось скрыться от судебных приставов.

Гражданка задолжала банку 30 550 рублей – сумму не слишком крупную по нынешним временам. Но упорство, проявленное женщиной в вопросе нежелания расплачиваться с долгами, заслуживает особого внимания. О сроке, предоставленном в соответствии с законодательством для добровольного исполнения требований исполнительного документа, в данном случае говорить не приходится.

Должница старательно избегала встреч с судебными приставами, не отвечала на телефонные звонки. Более того, когда в ходе «незапланированной» встречи с работником Службы был составлен акт описи и ареста автомобиля неплательщицы, женщина попросту села за руль и скрылась с места совершения исполнительных действий. После этого длительное время застать ее по месту жительства в рабочее время не удавалось.

В свете подобных обстоятельств судебный пристав-исполнитель обратилась к начальнику Армавирского городского отдела судебных приставов за разрешением о проведении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения в выходной день.

После получения разрешения от начальника отдела ситуация кардинально изменилась. Скрывайся – не скрывайся, а дома появиться придется. В ближайшие выходные судебный пристав-исполнитель составила по месту жительства должницы акт описи и ареста принадлежащего ей автотранспортного средства Хонда Фит, 2003 года выпуска.

В настоящий момент автомобиль передан на ответственное хранение в специализированную организацию. В последующем он будет выставлен на реализацию. Остаток средств, за вычетом суммы долга, вернется бывшей автовладелице. А ведь можно было просто погасить 30 тысяч рублей…